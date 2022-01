Continuem fent més política

La política ha de servir per negociar, pactar, recollir totes les sensibilitats. A les darreres eleccions municipals no es van escollir només els regidors de l’equip de govern, sinó també a aquelles que estem a l’oposició. Per això, ignorar propostes, negar-les per sistema i silenciar a l’oposició és menysprear una part important de la ciutadania.

Així ho entenem a Compromís per Alcalà i Alcossebre, i per això, no deixem de proposar, aportar i promoure iniciatives. I, la veritat, és que estem molt contentes amb els resultats que estem obte-nint: hem aconseguit que es pose en marxa el pla Reviu, per a frenar el despoblament del nucli d’Alcalà i revitalitzar-lo; hem resolt molts problemes d’accessibilitat als nostres nuclis, informant de punts conflictius o rampes defectuoses; hem avançat molt en sostenibilitat, aconseguint la posada en marxa la creació de la primera Comunitat Energètica Local; hem presentat un projecte detallat per a augmentar les possibilitats del nou parc... Ens sorprèn, però, que una vegada acceptades les nostres propostes, no es torne a comptar amb la nostra opinió. Ens informen quan tot està fet, així i tot, no accepten que 13 caps pensen més que set. Tanmateix, no desistim. Ho hem tornat a intentar. Hem tornat a demanar una Junta de Portaveus per tal de pactar, de negociar, i de fer un front comú front a un tema preocupant per al nostre territori: el macroparc solar MAGDA i la seua línia MAT. Perquè és un punt important: ens afecta a tots i a totes i a les generacions futures. I, en els temes rellevants, cal fer política, en el sentit més positiu de la paraula, i deixar-nos de politiqueo i medalles. Cal anar a una, cal anar de la mà. Portaveu del Grup Municipal Compromís per Alcalà i Alcossebre