Querido/a lector/a, he leído un pequeñísimo artículo, una especie de simple y frágil pensamiento que, expresado con sentimiento, reivindicaba la importancia y la fuerza de las palabras. La cuestión es que la petición me ha parecido una demanda adecuada que no surge de la casualidad. O dicho de otra forma, viene al pelo ante un mundo en el que en nombre de escondidos intereses y utilizando las palabras, los trumpistas, los iliberales, los negacionistas, los de la extrema... nos lo están llenando de barbaridades y falsos futuros que, por así decirlo, se alejan de la verdad, de la realidad. Por cierto, si alguien tiene dudas de lo que digo (y no me refiero a la pequeña inexactitud que puede encerrar toda palabra), solo tiene que leer los propósitos y declaraciones de toda esta peña y verá los disparates que dicen de la democracia, la UE, la ciencia... Incluso peor aún, podrá apreciar que desde hace un tiempo, posiblemente desde que el PP está en la oposición, esa actitud y ese leguaje que expresa ofensa y desvarío también es típico de ciertos sectores de nuestro país. Tan innegable que no hace falta ir a Francia, ni a Hungría, ni a EEUU para encontrarlo.

La cuestión es que, si bien es cierto, como creo que dijo Sócrates, que pensar es tan importante que una vida sin reflexión no es digna de ser vivida, también es imprescindible, por su trascendencia, usar las palabras adecuadas que expresen ese pensamiento, que digan verdad y realidad y, al tiempo, permitan mantener el espacio común de respeto y diálogo. Y es que, como dice el catedrático de filosofía política y social Daniel Innerarity, la política en el marco de una democracia es, sobre todo, hacer cosas con palabras, se lleva a cabo en medio del lenguaje. De ahí que, sigue diciendo, que el lenguaje no significa lo mismo para un político que para un futbolista. Analista político