Sostenibilitat al detall

Dimarts passat vam presentar el detall del pressupost provincial de sostenibilitat, unes polítiques, que no sols estan reflectides en les partides que gestionem Compromís, sinó que s’estenen en tot el pressupost i que ajuden i motiven als 135 municipis de Castelló a desenvolupar polítiques més que necessàries.

He de reconèixer que la paraula sostenibilitat, està tant gastada i manosetjada per gent que no creu en ella, que ja sembla un comodí, però la realitat és que quan parlem de sostenibilitat estem parlant no sols de medi ambient, sinó d’economia i benestar social. Tot està lligat, la salut de la nostra societat no es pot entendre sense la de la nostra biodiversitat i el nostre entorn. Una societat que no és justa, o una economia que creix fins l’infinit en un món finit no és sostenible. Però sobretot quan parlem de sostenibilitat parlem de les coses bàsiques per totes i tots nosaltres, parlem d’aigua, parlem d’energia i parlem de la gestió dels residus que generem, que no són pocs.

L’aigua és vida

Pot semblar una obvietat, però l’aigua és vida, i de tant obvi que és poques vegades li donem la importància que té. De fet, no va ser fins 2010 quan l’ONU va declarar l’aigua com un dret humà, i justament un any després declarava internet, i crec que això diu moltes coses, i justament perquè nosaltres fem polítiques de llums llargues i pensem en el futur, hem llançat l’ambiciós Pla Director de l’Aigua de Castelló, que busca garantir l’abastiment d’aigua a tots el municipis de la província indistintament de les condicions climàtiques.

Dimarts vam explicar, i molt, la nostra aposta de transició energètica. Un model d’energies renovables, en xarxa, descentralitzat, de comunitats energètiques, instal·lats sense tallar cap arbre, una transició necessària cap l’electrificació i la reducció d’emissions de CO2, però sobretot que busque un preu just en l’accés a l’energia. Perquè cal que tinguem present una cosa molt clara, quan parlem d’energia, parlem de la llum de la nevera que conserva els nostres aliments, parlem de la llum que fa moure la rentadora, de la llum o el gas que escalfen l’aigua de la dutxa, parlem de la gasolina i de la mobilitat, parlem pràcticament de tot.

I per acabar vam parlar de la gestió dels nostres residus, i ací és on més ens hem implicat, perquè no podem seguir omplint els nostres boscos i els nostres mars amb la brossa que generem, hem de passar de l’economia del «usar y tirar» a l’economia circular, la que reaprofita, reciclar, reutilitza les coses que consumim, tot un repte que implica canviar el nostre estil de vida i on la Diputació de Castelló hem sigut pioners en polítiques urgents com són l’educació ambiental.

Per cert, no s’ho havia dit, tot plegat, aspirem a invertir més de 20 milions en l’àrea de sostenibilitat, tot per tenir un món millor on viure, ara i en el futur.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló