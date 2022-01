En contra de todos

Quedan muy pocos días para que la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, inicie las obras y el cierre al tráfico definitivo de la avenida Lidón. Nadie las ha pedido, nadie las necesita, nadie las quiere… pero la iniciativa, sigue adelante. Esta misma semana se ha aprobado el proyecto definitivo y la dirección de obra de una actuación que nos va a costar a 3,3 millones y que va a poner patas arriba una de las avenidas más bonitas de nuestra ciudad.

Los vecinos lo han dejado bien claro desde que en 2019 se conoció sus intenciones. Pero sus esfuerzos han sido en vano. Amparo Marco, no solo no se ha dignado a recibirlos, sino que durante este tiempo les ha dado plantón en reuniones o en las protestas semanales. También ha bloqueado la moción que desde el PP presentamos en el pleno para que la obra no se realizase y se destinase el dinero a otras actuaciones que sí reclaman los vecinos. Y ha hecho caso omiso a las advertencias del Síndic de Greuges, o ha despreciado el hecho de que el Comité de Peticiones de la Unión Europea haya recibido para su estudio una queja de los vecinos o se hayan presentado dos recursos en los juzgados.

Erre que erre, por si todo esto no es suficiente, resulta que la alcaldesa les llena a los vecinos de la zona los buzones con panfletos vendiendo unas bondades que nadie ve. Desde el Partido Popular hemos presentado enmiendas a los presupuestos municipales: con ese dinero se podrían atender hasta 12 proyectos de mejora en la ciudad que sí piden los vecinos. Una pena que el gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos hayan pasado el rodillo por encima de todas. Ya se sabe, cuestión de prioridades, aunque sea en contra de la opinión de todo el mundo.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón