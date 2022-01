La vacuna, la millor arma

Enmig d’aquesta nova onada de contagis per la covid-19, pense que és moment de recordar la importància que té la vacunació en moltes persones per almenys rebaixar de manera notable els efectes de la malaltia. Per això volguera de nou aprofitar aquestes línies per a demanar a la gent que es vacune.

I ho demane a tot aquell o aquella que no te cap dosi, als que en tenen només una i no han anat a posar-se la segona, i també als majors de 40 anys per a la tercera dosi, que en breu s’ampliarà als majors de 18 anys. També arribarà prompte la quarta dosi per a les persones immunodeprimides. Al mateix temps demane que s’informen als centres de salut aquelles persones que van rebre la vacuna de Janssen per saber el tema de les dosi de reforçament, així com totes aquelles persones que tenen vacunes pendents i que han passat la covid-19 per a que es comuniquen quan els toca. És molt important aquest gest, tant per a un mateix com per a la resta.

De la mateixa manera, continua el procés de vacunació infantil als centres educatius. Així, tant dijous com divendres passat, al igual que el proper dilluns s’estan realitzant al CEIP Juan Carlos I d’Almenara. En total es vacunen uns 140 xiquets des de Infantil 5 anys fins 3er de primària, però hem de destacar que quedaran pendents una cinquantena més que s’afegeixen a aquesta xifra i que ho tindran que fer més tard perquè han passat la covid-19 en aquesta onada d’òmicron i ja es sap que s’han de respectar els temps i terminis. Una vegada més agrair la gran altura de mires dels pares i mares en aquesta vacunació escolar que han tornat a fer vore la responsabilitat del poble d’Almenara. Mil gràcies una vegada més!

No acaba el procés

Amb aquestes vacunacions no acaba el procés a les escoles perquè després estarà tot el capítol de les segones dosi i demés. Així, al febrer arribaran per als que es van vacunar abans de Nadal, els de quart, cinquè i sisè, i després vindran per als que estan vacunant-se ara. Tot això vindrà de nou amb els avisos pertinents del centre i la coordinació entre l’escola, el Centre de Salut i l’Ajuntament d’Almenara com en totes les ocasions. També recordar i ressaltar que tant en desembre, com estos dies com a les posteriors jornades de vacunació, l’Ajuntament està posant una ambulància en el col·legi per a possibles necessitats.

Per tant, la vacuna, és una arma per frenar la covid-19 i recomane a la gent que es la pose. Per això demane als que la tenen pendent que s’informen als Centres de Salut o llocs habilitats i s’inoculen les dosi que els pertoquen pel seu bé i el de tots i totes. També volguera recordar el gran número de persones vacunades que tenim a Almenara, el que es un orgull i que demostra la responsabilitat, el seny i l’altura de mires d’Almenara. Mil gràcies per vacunar-vos!

Alcaldessa d’Almenara