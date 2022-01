Comprometida con mis vecinos

Cada segundo de mi tiempo y trabajo se lo dedico a los ondenses. Ellos me entregaron el regalo más preciado: su cariño y su confianza. Lo envolvieron en forma de mayoría absoluta y me dijeron «Carmina, lleva adelante todas esas propuestas con las que nos has ilusionado». Y desde entonces con esa responsabilidad y misión me levanto cada madrugada. Y desde entonces llevo adelante una legislatura de autor.

Mis esfuerzos y los de mi gran equipo de concejales se centran en mejorar la calidad de vida de mis vecinos. Que los ondenses tengan los mejores servicios, el pueblo más limpio y bonito. Que los ondenses tengan un futuro prometedor, con trabajos dignos y bien remunerados. Que los ondenses disfruten de la mejor cultura, de la mejor educación y de la mejor sanidad. Que los autónomos, empresarios y emprendedores ondenses sientan siempre la mano amiga de su Ayuntamiento. Que nadie se quede por el camino. Que los ondenses sientan la inclusión plena y la igualdad real. Que los ondenses sientan que su Ayuntamiento no los fríe a impuestos, es más, que se los baja. Que sientan como su Ayuntamiento cuida la naturaleza y es ejemplo nacional de bienestar animal con el sacrificio cero de animales de compañía. Que los ondenses sientan que su alcaldesa les prometió trabajar para que Onda no sufriera con la imposición de un nuevo macrovertedero de basura y una incineradora de animales muertos, y que por la vía del diálogo va a conseguir cumplir su promesa. Y os contaría mil cosas más. A eso dedico mi tiempo y esfuerzos, y muchísimo más en plena pandemia sanitaria. De corazón, los ciudadanos no entenderán que dediquemos tiempo a otras cuestiones cuando la peor crisis sanitaria de nuestras vidas nos azota. Yo, desde luego, no dispongo de ese tiempo porque lo tengo todo comprometido con el futuro. *Alcaldesa de Onda