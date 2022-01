Els pressupostos de 2022

Malauradament, l’anunci de la pujada de l’IBI ens determinava el debat pressupostari. En vore la proposta, 10 dies abans, pensàvem que es plasmarien les raons llegides en premsa, però no. Les notícies asseguraven que els impostos s’apujàven, entre altres, per l’encariment dels subministres però ha quedat en entredit. En les diferents partides del pressupost, trobem sols 1€ per a eixa despesa. Com poden defensar això i després preveure que costarà 1€? Així demostren un argumentari totalment absurd, o pitjor, una estafa.

Igualment, el debat ha mancat de tota consistència. No s’ha parlat de la previsió de despesa, sinó de cases velles, terrenys que no es venen o quant paga d’IBI el primer edil, que no cobra el mateix que la mitjana a Vila-real, la qual cosa té poc a veure amb les previsions per a 2022.

A més, immersos en la realitat sanitària, al Ple hi vam viure 6 absències, tot i que desitgem que estiguen bé, Compromís vam plantejar la possibilitat de fer sessions mixtes presencial-telemàtiques, per la situació. L’alcalde va afirmar que era il·legal, però l’informe sol·licitat a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies afirma tot el contrari. És la manca de capacitat de diàleg de l’equip de Govern la que provoca que es puguen donar votacions que no representen els vots dels veïns.

La sol·licitud la vam fer primerament arran de les dificultats per fer possible la conciliació familiar d’algun dels regidors, però ara s’ha demostrat que s’hauria de contemplar a més casos. Sols apel·lem, front els fets, a l’empatia i la consideració. Qui no practica allò que predica en sa casa, tampoc ho practicarà en la societat per a qui diu governar. Així demostren que quan voten a favor de la conciliació ni se la creuen ni els importa.

*Portaveu Compromís per Vila-real