ETA vs Europa

El Parlamento Europeo nombró una delegación de eurodiputados presidida por la francesa Agnes Euren con la misión de analizar los atentados de ETA sin resolver por iniciativa de «memoria dignidad y justicia». La delegación europea reconoció los esfuerzos de la judicatura española y de la Policía Nacional y la Guardia Civil para una vez derrotada ETA, tratar de esclarecer los atentados sin condena.acen referencia a que en el País Vasco y Navarra la sociedad fue sometida al terror. Instan a salvaguardar los derechos de las víctimas del terrorismo que son españolas y europeas. Resultaron profundamente conmovidos: «Las víctimas necesitan saber la verdad para aliviar su dolor. Aún hay personas que no saben quien ha asesinado a su padre, a su hijo o a su hermano. Esa impunidad supone un doble dolor». «Hay derechos que se han pisoteado. Las víctimas merecen que no se les humille más. No buscan venganza, sino dignidad, verdad y paz». Afirman que «existen beneficios penitenciarios para presos de ETA sin colaboración previa con la justicia y que siguen celebrando los ongi etorri, homenajes públicos de recibimiento a etarras excarcelados, unos actos indignantes por las humillaciones que suponen para las víctimas».

Destacan la falta de apoyo internacional contra ETA cuando comenzaba, algo que sigue sucediendo en algunos países como Bélgica, que no coopera y albergan terroristas. En fin, lo que todo el mundo sabe y lo que el gobierno español trata de blanquear porque necesita los votos de Bildu dentro de la coalición Frankenstein para permanecer en el poder. *Notario y doctor en Derecho