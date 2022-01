Recuperem la memòria

Recuperar la memòria històrica i la dignitat de moltes famílies que desconeixen on poden estar els seus familiars victimes en la Guerra Civil i la repressió franquista és una tasca d’obligat compliment per a l’administració pública. A Borriana ja fa set anys que les jornades del Memorial Democràtic busquen la recuperació d’una memòria que havia estat oblidada, desatesa, i perquè no dir-ho, marginada. Deixar-la a un costat havia estat la tònica general, i era i és necessari tornar la memòria a la societat de tot el que es va viure com a poble. I per això, hem desenvolupat una sèrie d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica en reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. Entre aquestes iniciatives es troben exposicions com Els bombardejos a Borriana, representacions teatrals, investigacions com les que van traure a la llum els fets ocorreguts en la presó de la Mercè, projeccions cinematogràfiques, xarrades, homenatges, col·locació d’un monòlit en el cementeri municipal en homenatge a les víctimes de la repressió franquista, visites guiades, publicacions editorials, i l’obertura del Refugi Antiaeri. Són molts els treballs que s’han fet i que seguirem fent.

Dur endavant el projecte del Mapa de fosses del terme municipal, i que Borriana tinga constància documental de la memòria com a poble que no està plasmada a cap lloc i que l’hem de recuperar com a societat. Ja hem aconseguit els primers resultats amb l’anotació de 651 víctimes. Noms que donaran informació a les seus families de pares, mares, avis i avies que fins ara no tenien localització. Persones que tornaran a tindre un lloc per als seus familiars. Un treball que es farà públic en breu, i que ajudarà a moltes famílies a saber on estan els seus familiars que fins ara desconeixien. Un projecte per a determinar la quantitat de fosses o llocs d’inhumació de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. El treball que s’ha realizat ha aconseguit confeccionar diversos llistats actualitzats que mostren els noms i cognoms de les víctimes (civils, militars, religioses), així com dades al·lusives a l’edat, lloc de defunció i circumstàncies, lloc d’enterrament i altres dades d’interès.

I per altra banda, un treball arqueològic a través de georadar que ens podrà permetre estar en disposició de promoure noves fases del treball encaminades a l’exhumació de les víctimes, la identificació i la reparació de la dignitat de les famílies. En el transcurs dels treballs de camp s’han identificat tres zones amb possibles enterraments no indicats, i s’ha descobert que hi va haver possibles enterraments en una quarta zona, extramurs, que actualment ha quedat inclosa dins del cementeri. Estem en disposició de donar passos endavant per recuperar la memòria com a societat a la nostra ciutat, la memòria i la dignitat de moltes famílies, i seguirem per a que així siga.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana