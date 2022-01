Sant Antoni agredolç

La veritat és que no m’esperava, enguany, haver de tornar a suspendre tots els actes de Sant Antoni per segon any consecutiu. I més, amb la il·lusió que havíem dipositat en programar tot un cap de setmana ampli com el que teníem per davant, ja que la festivitat caïa en dilluns i teníem uns dies la mar de bons per poder fer diversos actes musicals, culturals i esportius.

La realitat s’ha imposat amb la seua vessant més dura, ja que fa només uns dies hem arribat a tindre una incidència acumulada que ha superat els 4.000, amb més de 230 contagiats oficials. En eixe context, era inviable fer actes massius com els de la matxà o la romeria, com es podrà comprendre. Enguany era un any especial, ja que feia poques setmanes havíem rebut la magnífica notícia que la Romeria era declarada Festa d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana. De fet, és un dels motius perquè anirem a Fitur, juntament amb els elements patrimonials i culturals que tenim al poble. Una llàstima, clar, no haver-ho pogut celebrar-lo com es mereixia. Però per damunt de tot, els que tenim càrrecs de responsabilitat hem de prendre decisions que, tot i que de vegades no ens agraden, han d’estar en concordança amb l’actualitat i evitar els riscos innecessaris. I així ha tornat a ser. Tenim l’esperança que en unes setmanes o mesos passe el més gros de l’epidèmia i que puguem tornar a recuperar la normalitat en el millor concepte possible. Així, ja estem treballant per poder traslladar algunes de les actuacions al cap de setmana de l’1 de maig, dia en què també es farà la cursa solidària contra el càncer. Espere, aleshores, poder gaudir plenament d’una situació millor a l’actual. Mentrestant, a Betxí no pararem de seguir avançant i, en l’àmbit festiu, d’intentar que puguem celebrar les festes patronals de setembre com cal. Desitge de veres que eixe somni es faça d’una vegada per totes realitat. Perquè serà una bona notícia per a tots. *Alcalde de Betxí