Torna / tornem a Fitur

Un any més arriba Fitur. Arriba gener i arriba el moment de la Fira Internacional de Turisme a Madrid. Fitur és una de les fires de turisme més rellevants a escala mundial en la qual Moncofa ha estat present des de fa dècades. Per descomptat és el major esdeveniment relacionat amb el turisme en l’àmbit de l’estat espanyol i concentra a més de 250.000 assistents de tot el món. Moncofa fa anys que acudeix a aquest certament, inclús durant quasi 20 anys, fins a l’any 2010 amb estand propi i des de les hores baix el paraigües de la Generalitat valenciana.

L’any passat, per culpa de la covid, la celebració de Fitur va ser diferent, amb moltes absències i menys públic. La pandèmia encara colpejava amb molta gravetat i la incertesa del que podia passar en l’estiu era gran. Per altra banda molts ajuntaments estàvem centrats en com ajudar als nostres veïns i com minimitzar l’efecte de la covid entre els nostres ciutadans.

A dates d’ara la variant òmicron fa que tornem a estar en una situació delicada, encara que gràcies a l’èxit de la vacunació fa que la gravetat en la majoria de les persones contagiades no revestisca gravetat. Però ja fa més de dos anys que convivint amb aquesta pandèmia i hem deprés molt. Però Moncofa no sols ha deprés sinó que també s’ha preparat perquè les persones que ens visiten aquestes Pasqües, aquest estiu i durant tot l’any puguen gaudir de les seues vacances amb seguretat.

Tornem a Fitur per a mostrar al món un poble amb amplis espais a l’aire lliure: quatre banderes blaves, una platja naturista i la millor platja canina de la província de Castelló, un sender europeu, nombrosos parcs infantils, amplies avingudes i una gran zona verda a la vora del Belcaire en la que la gent més temorosa de la covid podrà gaudir de diversió al cel obert.

Però el pròxim estiu a Moncofa no sols serà el de gaudir dels espais oberts, l’estiu de 2022 serà el que Moncofa tornarà a ser una Mar d’Activitats. Amb totes les mesures pertinents el poble de Moncofa tornarà a gaudir de les festes, les activitats, i la diversió que tant ens ha caracteritzat durant l’última dècada. Activitats a totes hores per a tot el món i per a gent amb distintes preferències que saben que sempre poden dintre a la nostra platja perquè és una Mar d’Activitats. Torna Fitur i torna Moncofa Mar d’Activitats.

*Alcalde de Moncofa