FP és futur

La Conselleria d’Educació posarà en marxa 200 nous cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior de Formació Professional (FP) juntament amb certificats de professionalitat. Es tracta d’una aposta molt potent de l’àrea que encapçala Vicent Marzà per la professionalització i qualificació de molts sectors a tot el territori valencià. Entre ells es troba el de Muntatge d’Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics que fem a Castelló, i també el nou centre integrat del Grau per a estudis de la família professional Marítim-Pesquera.

Estem preparats i amb els deures fets de cara a la nova llei d’FP, perquè en els propers anys més de la meitat de l’ocupació estarà relacionada amb les qualificacions i competències que ofereix la Formació Professional. Tot això ens permet sumar oportunitats per obrir noves perspectives de futur a centenars de joves i ampliar l’oferta professional disponible actual. En moments on la creació d’ocupació estable és una prioritat dins d’un mercat laboral complexe com l’actual, és clau l’aposta que fem tant la Conselleria com l’Ajuntament per una formació de qualitat per al futur de castellonencs i castellonenques.

Millors llocs de treball

Tota aquesta especialització també repercuteix en majors coneixements i més i millors llocs de treball. Entre d’altres, l’Ajuntament de Castelló també coordinem per primera vegada un programa d’Erasmus Plus d’FP per facilitar pràctiques a l’estranger d’aquest alumnat i professorat, un projecte que ens permet potenciar la formació curricular i extracurricular de l’estudiantat i multiplicar l’experiència i les oportunitats laborals.

Entre tants projectes, també m’encissa la Formació Professional Bàsica en l’alumnat d’educació especial del Centre d’Educació Especial (CEE) Castell Vell. De fet hem invertit la quantitat de 30.000 euros en crear una cuina professional en el centre per impulsar el curs d’hostaleria i potenciar la formació i inserció laboral, així com fomentar la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat d’educació especial.

Regidor d’Educació a Castelló