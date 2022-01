No vaig hui a escriure sobre el Congrés del Partit Socialista, prou tenim cada partit amb la nostra interna. La casualitat ha volgut que sols uns dies abans d’eixe procés a Madrid tingués lloc un apassionant debat entre l’economista francés Thomas Piketty i la nostra vicepresidenta Yolanda Díaz on va agafar certa notorietat la idea del socialisme participatiu. Piketty li recomanava a Díaz construir un projecte polític d’igualtat sobre eixa idea de socialisme participatiu, entesa com al reequilibri de poder entre el món del treball i el capital: una idea poc novedosa, però profundament actual. Un socialisme participatiu basat en majors taxes de distribució de la riquesa mitjançant sistemes fiscals moderns, però també en una reorganització del món empresarial amb un augment de la capacitat de decisió dels i les treballadores dins de les empreses.

Acalorat debat

Durant estes últimes setmanes s’ha generat un acalorat debat sobre l’amplitud i les limitacions de la reforma laboral. Una part de l’esquerra ha criticat la falta de reversió de l’abaratiment dels acomiadaments, algunes veus agràries han acusat la llei d’amenaçar la viabilitat del sector per acotar la temporalitat --com si l’agricultura sols pogués ser viable amb condicions laborals precàries--, la dreta l’ha criticada, però no molt, i fins i tot s’ha hagut de disculpar amb la patronal després d’haver atacat el seu suport. La reforma laboral no avança tant cap a eixa idea de socialisme participatiu de la que parlava Yolanda Díaz amb Piketty com seria possible, és cert, però avança un poc, i això també és cert. La recuperació de la ultraactivitat dels convenis col·lectius, la supressió dels contractes d’obra i servei i l’acotació dels contractes temporals són passos rellevants per a la vida de molta gent. Les negociacions col·lectives ja no es mouran en l’abisme de la caducitat dels convenis i la caiguda en les condicions de l’estat dels treballadors, el que dificultava moltíssim negociacions avantatjoses per als treballadors i treballadores del taulell, i la caiguda d’un d’eixos convenis no es podrà allargar durant una dècada, com ha passat també a la nostra província amb l’hosteleria. Tot això s’ha assolit per la presència en el govern de Podemos, que ahir complia sols 8 anys d’història. La reforma laboral no és una conquesta molt gran, ni molt menys és tot al que aspiràvem, però és molt important, i vindran moltes més.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló