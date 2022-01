Borriana en Fitur 2022

Borriana torna un any més a la Fira Internacional de Turisme, Fitur, per a sorprendre amb un gran potencial i donar a conèixer les diferents possibilitats d’oci, gastronomia, cultura, patrimoni o riquesa natural. Un regal per a tota classe de públic, perquè no hi ha dubte que Borriana sorprèn i encisa, i que qui la coneix, o repeteix o es queda. Mediterrani, cultura, naturalesa, patrimoni, gastronomia i història es fonen a Borriana. Amb quasi deu quilòmetres de costa, atresorem un litoral amb platges com l’Arenal, la Malva-rosa o el Grau i un port pesquer, solidari i recreatiu on es pot practicar tot tipus d’esports nàutics. Un paisatge que harmonitza les alqueries envoltades de tarongers que arriben a vora mar, els boscos de ribera del Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu i les goles del Millars. A més, oferim tres interessantíssimes rutes amb audioguies per la Borriana medieval, la històrica i la modernista, per poder xalar de la ciutat. Passejant pels carrerons del barri antic recordaràs la vila musulmana sobre la qual s’assentaven els ancestres i admiraràs un patrimoni cultural en què sobreïx l’arquitectura modernista; l’església Major, la primera església del romànic tardà construïda després de la conquesta de Jaume I; l’exconvent de la Mercè, actual Centre de Cultura; el refugi antiaeri de la Guerra Civil, entre d’altres.

El Pla Estratègic de Turisme Des del govern municipal, seguint el full de ruta traçat en el Pla Estratègic de Turisme, estem posant en valor els recursos amb major potencial per a aconseguir posicionar el municipi com a destinació capaç de promoure demanda turística de proximitat i creixement econòmic. A més d’impulsar grans projectes paralitzats per la ineficàcia dels governs conservadors, com el de Sant Gregori, el PAI més important de la Comunitat Valenciana, amb dos milions de metres quadrats a vora mar, que s’està construint i que obri una finestra a l’impacte positiu d’expectatives centrades en el turisme i en la reactivació econòmica del municipi. En Fitur 2022, Borriana torna a apostar pels seus grans atractius el patrimoni cultural, les platges, les falles, les festes tradicionals, l’oferta esportiva, la seua gastronomia i els productes genuïns i tan nostres com el peix de la llotja de Borriana i el coent, sense oblidar les possibilitats d’oci, la música i els seus considerables recursos naturals repartits pel conjunt del terme municipal. La presència del municipi a Madrid destaca enguany amb l’estímul d’una demostració culinària en directe amb el peix de la llotja de Borriana com a protagonista, juntament amb el coent. Un showcooking en què s’elaborarà un arròs melós amb llagostins i canana, i amb un toc singular amb la inclusió del coent, un producte propi i representatiu de la capital de la Plana Baixa. En definitiva, Borriana en Fitur 2022 difon els nostres productes i recursos més genuïns per a impulsar el turisme com a font per a la dinamització cultural i econòmica de la ciutat, perquè, sens dubte, Borriana sorprèn i encisa. Alcaldessa de Borriana