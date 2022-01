Gràcies, Ernest; sort i encerts, Samu

Hem estat de primàries al PSPV-PSOE de la província de Castelló. Pensava, sincerament, que ara no calia, que ara no era el moment. Estem governant. Governen Espanya, la Comunitat Valenciana, la Diputació, i molts ajuntaments de les nostres comarques i en totes les ciutats majors de 20.000 habitants, amb l’excepció d’Onda. Són moments d’estabilitat, de continuïtat, de reforçar lideratges de cara a les eleccions del 2023. Així ha sigut a nivell estatal: el 40 Congrés del PSOE celebrat a València va reforçar Pedro Sánchez com a secretari general i així ha sigut també a la Comunitat en amb el president Ximo Puig, qui va ser reelegit secretari general dels socialistes valencians en el congrés de Benidorm. Així li ho vaig fer saber a Samuel Falomir quan em va traslladar la seua ferma voluntat de presentar-se al procés de primàries. Samu és una gran persona i un gran socialista, magnífic alcalde de l’Alcora, jove i amb gran projecció política, al que a més a més, em trobe particularment unit per amistat, posicionaments polítics i perquè els dos compartim comarca orgànica (l’Alcaletén-Millars) i partit judicial (Llucena).

Com ja he dit en diferents ocasions, sense el seu suport i sense la seus aposta decidida per la meua persona mai no haguera sigut president de la Diputació. El diputat de Llucena el guanya el Partit Socialista gràcies a la seua victòria per majoria absoluta a l’Alcora, i lluny de reivindicar, com haguera sigut lògic i normal, per a ell mateix el lloc de representant d’aquesta demarcació va defensar que fora l’alcalde de Suera. En conseqüència, la presentació de la seua candidatura em partia per la meitat i em presentava un conflicte de lleialtats. La ferma aposta i la lluita denotada del fins ara secretari general, Ernest Blanch, perquè l’alcalde d’un poble menut d’interior fora president de la Diputació és coneguda per tothom. A més a més, he sigut al llarg d’aquests anys un dels vicesecretaris generals d’una executiva que, encapçalada per ell, ha fet una magnífica tasca. Institucionalment, després de 23 anys hem guanyat la Diputació, tant en les eleccions generals com en les autonòmiques i locals som el partit més votat a Castelló, tenim el percentatge més alt de vot socialista de les tres províncies i, com dèiem abans, les alcaldies més importants de Castelló. Orgànicament, les reunions tant telemàtiques com presencials per a estar prop de totes les agrupacions locals, ja estigueren en el govern com en l’oposició, han sigut innumerables. S’ha fet molta faena i s’ha fet bé. Com a vicesecretari general em sent corresponsable i solidari amb les decisions preses i les actuacions realitzades.

Un lloable exercici de democràcia interna

No obstant això, les primàries s’han obert pas. Han sigut un lloable exercici de democràcia interna que ha donat a la militància l’oportunitat de decidir i elegir. Sempre recordaré que va ser la delegació de Castelló la que, en 2012, al Congrés del PSOE de Sevilla, va presentar la proposta ‘d’un militant, un vot’. El vila-realenc Javier Serralvo la va defensar a l’Assemblea Plenària del Congrés Socialista. Vam perdre, però a la llarga vam guanyar i ara ja està instaurada. Vull des d’ací felicitar els dos contendents i els seus respectius equips pel fair-play, la neteja, les bones formes i maneres que han caracteritzat el seu desenvolupament.

És la grandesa de la democràcia. Hi ha hagut canvi de lideratge i Samuel Falomir és el nou secretari general. Al final de la nit electoral, a la seu del partit, Ernest Blanch es posava plenament a la seua disposició i el grup socialista de la Diputació també ho fa. Treballarem conjuntament amb el nou secretari general, un municipalista convençut, a favor dels nostres pobles i en defensa de les reivindicacions de la nostra província. El que, al llarg dels anys de gestió com alcalde, ha aconseguit Samu a l’Alcora ha sigut veritablement magnífic. Ha sabut unir voluntats, llimar diferències, concitar consensos fins a gaudir d’una general unanimitat entre el seu veïnat. Un bon precedent, un magnífic auguri per anar al Congrés Provincial del proper 5 de febrer a Benicarló. «Per a conformar l’executiva parlarem amb tots, perquè totes i tots tenim el mateix carnet», va declarar Samuel Falomir, la nit electoral. Són unes magnífiques perspectives perquè es configure una executiva forta i unida per a encarar amb perspectives d’èxit les eleccions municipals de l’any que ve. Enhorabona, Samu, endavant!

Vicesecretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló