El pasado domingo 16 de enero la militancia socialista de la provincia de Castellón decidió el futuro que quiere para los próximos años para nuestro partido. Hemos dado de nuevo una lección de democracia, afrontando el PSPV-PSOE de Castellón unas primarias apasionantes que de buen seguro contribuirán a que salga un partido más reforzado y unido cuando termine todo este proceso. Sí, digo unido, a pesar de que fuéramos dos los candidatos a la secretaría general, porque si algo siempre tuve claro es que las primarias no han venido para debilitarnos, las primarias han venido para democratizar más a nuestro partido. Con igualdad y libertad la militancia ahora elige y su elección siempre es la más sabia.

Gracias al apoyo mayoritario de la militancia del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón, seré el secretario general provincial los próximos cuatro años, un puesto con una gran responsabilidad pero que os aseguro afronto con mucha ilusión y ganas de trabajar. Hace años lideré en la provincia la organización de Joves Socialistes, ahora, diez años más tarde, voy a dirigir el partido centenario que más ha hecho por este país. Al PSOE van ligados los derechos y libertades de este país, y eso me animó hace 16 años a afiliarme con tan solo 18 años.

Cercano con la militancia y la ciudadanía

Voy a ser un secretario general cercano con la militancia y con la ciudadanía en general, el municipalismo será la base de esta nueva etapa que vamos a iniciar a partir del 5 de febrero. Quiero unir al partido de verdad, y por eso contaré con todos y todas para formar la ejecutiva provincial. Estoy seguro de que la coordinación de la comisión ejecutiva provincial con la Diputación será impecable, puesto que tengo 100% confianza en Pepe Martí.

Quiero agradecer a la actual ejecutiva provincial todo el trabajo llevado a cabo durante estos cuatro años, su trabajo, junto al trabajo de las ejecutivas comarcales y agrupaciones locales, ha sido fundamental para que podamos gobernar la Diputación de Castellón después de 24 años de gobierno del PP. Estoy seguro convencido de que podré contar con ellos y ellas, con su experiencia y sus ganas de seguir sumando para que el PSPV sea todavía un partido más fuerte en nuestra provincia.

Por último, quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a ganar estas primarias, a todas las personas que me ayudaron a impulsar el proyecto El futur és ara, sin todos ellos y ellas no lo hubiéramos conseguido.

Alcalde de l’Alcora y secretario provincial electo del PSPV en Castellón