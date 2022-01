La setmana passada coneixíem la sentència, del jurat popular i del jutge. L’exregidor i exregidora de Compromís en l’Ajuntament de Castelló, Enric Nomdedéu i Ali Brancal, així com el seu assessor Miquel Torres, eren absolts de les acusacions del Partit Popular. I no era la primera vegada.

Des del 2015, el PP de Castelló ens ha portat tres vegades a la gent de Compromís per Castelló als tribunals, i en tres ocasions la justícia ens ha donat la raó, totes les vegades ha quedat demostrada la seua estratègia d’embrutar, de falses acusacions, de mentides, i de l’intent de fer creure que tots som iguals que ells, cosa que ha quedat demostrada que era falsa.

La primera va ser una acusació de Begoña Carrasco, contra Enric Nomdedéu per suposades calumnies, la justícia no sols ens va donar la raó, i de calumnies res de res, sinó que el PP va ser condemnat a pagar les costes judicials i per morosos ens va tocar demanar que embargaren els seus comptes.

La segona, supose que l’han llegida, era el que la premsa va anomenar caso de los sobres. On el Partit Popular ha utilitzat les institucions i la justícia, sense cap ètica, de manera barroera, amb l’únic objectiu de desgastar i fer mal, durant quatre llargs anys.

Han de saber que des del primer moment la Fiscalia va dir que no hi havia cas, i sempre va demanar l’absolució, i el jutjat d’instrucció, que va obrir la primera vista per evitar la indefensió del acusador també ho va tenir clar des del primer moment i va tancar el cas. El PP va saber utilitzar les institucions, va allargar les acusacions, va fer un mal terrible, però sempre en base a acusacions sense proves, en definitiva calumnies, que han tingut molt de recorregut mediàtic, però cap davant del jurat popular, qui al igual que la fiscalia i el jutjat d’instrucció demanava l’absolució.

Innocència més que demostrada

La innocència dels membres de Compromís està més que demostrada, que s’ha acusat sense proves també, però el mal és enorme, i està fet a propòsit contra nosaltres i de manera calculada. Perquè el PP sap que Compromís som l’única alternativa progressista que pot transformar la societat som nosaltres, perquè un Compromís fort, és garantia de que el PP i les seues velles polítiques no governen.

La innocència està demostrada, la falta de proves i la falsa acusació també, però la difamació està feta, i arribats a aquest punt, vull agrair a aquells que els van plantar cara, que van plantar cara a les falses acusacions del PP, que van plantar cara a la vella política i la seua judicialització de la política i utilització de les institucions. Agrair la valentia d’aquells que no van voler jugar al seu joc de falses denúncies, i exigir als que els van denigrar, als que els van calumniar i als que van jugar a donar credibilitat a la dreta mentidera i corrupta que restituïsquen la dignitat que amb falsedats se’ls va voler llevar. Sé que no ho faran, perquè per això cal tenir una categoria enorme que ells no tindran mai, però nosaltres els podrem mirar sense abaixar la cara.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló