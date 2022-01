Patrimonio natural

Ayer fui y volví de Madrid para defender en Fitur el turismo de naturaleza de Almassora, esa desembocadura del Millars de la que muy pocos pueblos en España pueden presumir. Pasa tantas veces que no sabemos valorar lo que tenemos cerca que es necesario convencernos para ser los mejores embajadores de nuestra tierra.

Somos los que hemos trabajado para conseguir la primera bandera azul en la playa de Benafelí, que logró una mayor afluencia de bañistas y la llegada de ingresos para la hostelería. Renovamos infraestructuras de verano como la biblioteca de madera y modernizamos la señalización turística de la playa y del río. Hacia allí enfocamos la mejor mirada.

Pero ello no quita que dejemos de mirar de frente a los problemas. También somos nosotros los mismos que hemos conseguido, codo con codo con el vecindario, ubicar un medidor de partículas en la zona norte de la playa para medir la contaminación del Serrallo. Antes no estaba y ahora sí. Igual que la Policía Local y la Autonómica han enviado mediciones de ruido a las administraciones competentes para que éstas actúen y que las empresas del término municipal de Castelló se adecuen a la normativa vigente y cesen las molestias a los vecinos de Almassora.

Reclamar juntos

Un Ayuntamiento no puede cerrar una empresa que no está en su término municipal. Pero sabe qué mecanismos están en su mano para reclamarlo, y sabe apoyar a quienes están en todo su derecho de reclamar lo que es suyo. Estamos aquí para reclamarlo juntos. Así se ha hecho y se hará. No entraré en qué motiva que ahora sea la hora y antes no lo fuera. A los problemas que pusieron otros, trataremos de darle soluciones nosotros.

Tan cierto es que queda mucho por hacer como falso que no se esté haciendo nada. En marcha la ordenanza de ruido, la revisión del plan acústico y la firma de los acuerdos de compraventa de suelo para la pantalla verde. Y, mar adentro, la garantía de que el Puerto invertirá, tan pronto como lo permita Costas, para defendernos de su actividad. Aunque haya quien confunda anuncios de próximas inversiones en municipios vecinos, es el momento de puntualizar que aquellas obras corresponden a una primera fase para ellos que nosotros ya tuvimos en su día y hoy peleamos por nuestra segunda fase, ya garantizada.

Alcaldesa de Almassora