Pressupost històric per a totes i tots

El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat, definitivament, el pressupost històric de Més Impuls Castelló dotat de 177,8 milions per a la recuperació de la província i, a través del qual, la Diputació transferirà als ajuntaments en el present exercici 15 milions d’euros per a la realització d’inversions, i altres quinze per a despeses corrents. Aquest pressupost suposa 9,5 milions i un 5,66% més elevat que en el passat exercici, que ja incrementava en 34,6 milions --el 24%— el de 2019. El dimarts passat, el grup socialista de la diputació tornava a ser exemple del que és governar per a totes i tots, per a les persones, i perquè el nostre territori continue avançant. A més a més, va ser aprovat sense cap vot en contra, la qual cosa torna a realçar el tarannà del nostre president José Martí, persona de diàleg, de suma, de porta oberta. Perquè el partit socialista no fa pressupostos contra ningú, sinó que els obri perquè caminem totes i tots junts.

Igual que els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) i els pressupostos del Govern del Botànic, els de la Diputació també suposen un gran esforç per continuar amb els comptes expansius i seguir avançant en la recuperació econòmica i la superació de la pandèmia i els seus efectes sense deixar a ningú enrere. Són uns pressupostos per a beneficiar al conjunt de la població que viu en la costa i l’interior. La manera de gestionar les crisis del partit socialista no tenen res a veure a com les gestionava el Partit Popular. Mentre uns apostaren per retallades, la pèrdua de drets i sucumbir a la banca, els i les socialistes treballem per una recuperació justa, social i territorial.

Els pressupostos de la Diputació del Canvi tenen eixe objectiu i el camí per assolir-lo és —com molt encertadament defineixen els seus quatre eixos bàsics-- apostant per més municipalisme, més ciutadania, més creixement i més sostenibilitat, a més a més de la referenciació de la gran novetat d’enguany: l’activació del pla d’inversions Avança Castelló, dotat amb 30 milions d’euros per a executar a dos anys vista. Així és com es treballem per millorar la vida de les persones que és, en definitiva, per al que ha de ser la política.

Xifres històriques

Estem parlant de xifres històriques que evidencien que, el canvi de model que el partit socialista va prometre en guanyar la Diputació de Castelló, és ja una realitat. Amb el partit socialista, els territoris i la seua gent són els principals protagonistes de la nostra acció política, són els protagonistes de la nostra agenda, pels qui treballem per donar-los uns serveis públics més forts i de major qualitat. Amb el partit socialista, els ajuntaments tenen reconeguda la seua majoria d’edat per abanderar allò que sempre hem liderat, el municipalisme i l’autonomia de les entitats locals. És ara quan les entitats locals estan rebent més diners que mai, i sense mirar el color de qui governa. Sens dubte, una gran diferència a aquells temps obscurs on el clientelisme i el favoritisme era la tònica habitual.

Estem en el bon camí. És cert que vivim temps difícils i complexos, però la ciutadania sap que, cada dia, els i les socialistes, allí on governem i també a l’oposició, ens esforcem per fer una vida més digna, que hi ha un partit, el partit socialista, que treballa per les persones, sense oblidar la millora de les infraestructures per la vertebració territorial. Els comptes de la Diputació de Castelló són exemple d’això.

Sols cal felicitar el president José Martí i a tot el seu equip —diputats, diputades, assessor i assessores— per l’aposta decidida pel canvi, per haver-ho assolit i per haver demostrat que una altra diputació és possible. Una diputació de totes i tots. El partit socialista compleix.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic