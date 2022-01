Referents en turisme esportiu

Qui sembra arreplega. La saviesa popular dels nostre passat agrícola ens recorda que no hi ha fórmules màgiques i que per a tindre fruits, primer cal preparar el terreny, sembrar, abonar i regar. I només així podrem obtenir una bona collita.

A la ciutat de Vila-real portem 10 anys sembrant una llavor, la de l’esport com a motor de qualitat de vida, economia i salut, que enguany veurem germinada en Turesport, la primera fira provincial del turisme i l’esport, que hem presentat a Fitur. Un esdeveniment únic que, del 26 al 29 de maig, convertirà el paratge de la Mare de Déu de Gràcia en un aparador de tota l’oferta de turisme esportiu de les comarques castellonenques. Per què a Vila-real?

La resposta l’hem de buscar en l’aposta que estem fent per l’esport des de 2011. En aquesta dècada, hem multiplicat per tres la superfície dedicada a l’esport i, amb ella, l’atractiu de Vila-real com a referent per a l’organització d’esdeveniments esportius. Tres piscines cobertes i una a l’aire lliure, cinc pavellons (amb una ràtio d’un pavelló per cada 10.000 habitants), un trinquet i 17 camps de futbol, comptant els del Villarreal CF, a més d’instal·lacions a l’aire lliure, conformen una xarxa de 76.000 metres quadrats de superfície esportiva. I tot això, a més, sense pujar un euro les taxes de l’SME i assumint amb un enorme esforç econòmic el cost d’obrir cadascuna d’aquestes instal·lacions: llum, gas, aigua, neteja, conserges... El CTE, la Ciutat Esportiva Municipal, la piscina del Termet, el pavelló Melilla, el Campió Llorens, la piscina Aigua-salut. Res de tot això estava quan vam accedir al govern municipal en 2011.

Els nostres clubs

Però no només som un referent per les instal·lacions. També pels nostres clubs --60 entitats en 32 disciplines--, els gimnasos --amb els que mantenim una col·laboració que ha afavorit encara més la pràctica esportiva-- i els nostres esdeveniments, que en l’últim any abans de pandèmia es xifraven en 120 i 21.000 participants. A més, es calcula que més de 20.000 persones practiquen esport de manera habitual, un 40% de la població. A tot això, sumem els nostres emblemes esportius, de projecció internacional: un Villarreal CF que ens ha portat el primer títol europeu, el Villarreal femení en primera divisió i la participació dels nostres olímpics Pau Torres i Sebastián Mora a Tòquio 2020, amb medalla de plata i diploma olímpic respectivament, mèrits més que suficients perquè el seu Ajuntament els reconega amb la Medall d’Or.

Però perquè tot això acabe germinant en Turesport també cal gent visionària. Persones com Pedro Nebot, director de la fira, vila-realenc i emprenedor, que ha estat capaç de veure la potencialitat de Vila-real per a acollir un esdeveniment que dona, també, resposta a les demandes del sector. Sempre pendents d’idees innovadores, i en aliança amb les nostres empreses, professionals i associacions, no vam dubtar un moment en donar suport a la iniciativa.

Per tot això i perquè tenim un espai únic com el Termet de la Mare de Déu de Gràcia, Turesport, la primera fira experiencial de turisme i esport de la província de Castelló, no podia celebrar-se en altre lloc. Us hi esperem.

Alcalde de Vila-real