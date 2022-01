El primer que voldria fer és felicitar a tot el veïnat de La Vilavella que es troba immers en la setmana més important de l’any. El 20 de gener, data marcada en el nostre calendari és Sant Sebastià, el patró del poble. El virus contra el que lluitem des de fa dos anys ha fet que molts dels actes més esperats com ara la romeria a l’ermita o la fira no s’hagen pogut portar a terme, però tenim l’esperança de què l’any que ve ho puguem tornar a celebrar tal com el patró ho mereix.

Però aquestes dates també són importants perquè és quan s’aprova el pressupost municipal. Malauradament l’equip de govern format pels Independents, el PP i el membre No Adscrit han tornat a aprovar-lo sense comptar amb l’oposició i d’aquesta manera renuncien, clarament, a les propostes que els socialistes portem plantejant des de l’inici de la legislatura.

Com a exemple ressaltaríem: el canvi de la gespa del camp de futbol, la creació d’una partida per recuperar els jaciments arqueològics, senyalitzar la Urbanització Font Freda, actuar sobre la part més danyada de la Glorieta, creació d’una partida covid, anul·lar la taxa d’ocupació de les terrasses dels bars, construcció d’un local per a les associacions, acabar l’aulari de la Casa de La Música, inversions en el casc antic o la posada en marxa d’una aplicació d’informació local.

Si per part del govern se’ns haguera facilitat l’esborrany del pressupost amb temps suficient, i no dos dies abans del ple, s’haguera pogut treballar conjuntament i poder aprovar un pressupost entre tots. Mostres d’aquesta manera de treballar hi ha moltes i una d’elles és la Diputació, on el pressupost no ha tingut cap vot en contra. En definitiva, són maneres de governar.

Portaveu del PSPV de la Vilavella