Talante... y talento

Para gobernar hay que tener talento, y también mucho talante. Ambas le faltan al gobierno tripartito de nuestra ciudad. Todo ello se puso de manifiesto en la reunión ¿informativa? del miércoles sobre el proyecto de reforma de la avenida Lidón. Los vecinos están agotados de repetirlo desde hace más de dos años: No a la reforma. Pero todo este tiempo Amparo Marco ha mirado hacia otro lado. Que si son cuatro gatos, que si el PP tiene la culpa… Desde 2019 hasta hoy. Los residentes han intentado hacer comprender al gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos que no quieren la remodelación y cierre al tráfico que les van a imponer. Que tienen derecho a decidir. Después de casi 30 meses de silencio y ninguneo, los partidos del Acord de Fadrell convocaron a una reunión informativa a los vecinos el miércoles. Hasta cinco concejales se plantaron allí. El resultado fue mucha tensión y cero información, demostrando que es muy difícil defender lo indefendible. ¡Menudo papelón!

No es para menos. El equipo de Amparo Marco fue a informarles de un proyecto que ya está cerrado, adjudicado y cuyas obras empiezan en nada. Y no hubo respuestas a las preguntas. Opacidad, y rodillo. Los líderes vecinales allí presentes –ni siquiera invitaron a los de Rafalafena, directamente afectados --, denunciaron la falta de transparencia de un gobierno que llegó a decirles que “no tenemos la obligación de dar ninguna explicación”. También que “sabemos que es difícil de entender”, pese a no haber dado ninguna información. ¿Toman el pelo a los castellonenses? Amparo Marco se ha empeñado en gastar 3,3 millones de euros en una obra que va a ser una barrera urbanística, que nadie ha pedido, que nadie quiere y que va a generar más inconvenientes que ventajas. ¡Viva el talante y viva el talento!

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón