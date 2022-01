Turisme per a tots i totes

Aquesta setmana s’ha parlat molt de turisme, eixe gran motor per als nostres pobles i ciutats, que hem de rellançar per a recuperar l’economia de les localitats després del colp produït per la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, la mar d’Almenara, la Platja Casablanca és un dels llocs privilegiats amb un entorn natural espectacular, amb un turisme de qualitat i que es veurà reforçat una vegada es puga frenar la regressió del nostre litoral amb les obres dels espigons, que com saben estan en marxa, i que van a suposar no només recuperar platja i guanyar protecció, sinó també un impuls econòmic en el futur al millorar les condicions de la Platja Casablanca.

Des d’Almenara no només apostem pel turisme de sol i platja. Nosaltres anem a continuar la línia de fomentar el turisme de natura, així sí, de manera sostenible i respectant el medi ambient. Tenim paratges espectaculars com els Estanys, una marjal impressionant i reconeguda, i a més unes muntanyes magnífiques per a fer senderisme. És la natura d’Almenara, un valor i referent, que cal protegir però també donar a conèixer. D’ahí les nostres rutes i propostes com l’accessible o la nova de ciclobirding per anar en bicicleta i de pas observar les aus. I tot això complementat amb les instal·lacions de l’Aula de la Natura, oberta l’any passat.

Turisme vinculat al patrimoni

També volem seguir treballant en fomentar el turisme vinculat al patrimoni i la memòria històrica amb el nostre Centre d’Interpretació de la Línia XYZ i continuant amb la rehabilitació de trinxeres, blocaus o nius d’ametralladora com hem vingut fent aquests anys. Però no només aquest patrimoni és el nostre objectiu, també el Castell i altres espais d’interés patrimonial i històric que hi ha al nucli urbà i al nostre terme, on per eixemple es troba el Museu del Molí d’Arròs, on a més de l’edifici, en el seu interior podem vore la maquinària completa d’un molí d’arròs de finals del segle XIX i principis del XX. El Molí està catalogat com a Col.lecció Museogràfica per la Generalitat valenciana donada la seua importàcia i també s’ha convertit en un epicentre cultural d’exposicions, especialment d’art modern.

Aquestes, per tant, són les línies mestres que volem seguir desenvolupant per a Almenara, un turisme sostenible, amb la natura, el patrimoni històric i la Platja Casablanca com a grans referents. Un turisme per a tots els públics, un turisme per a tots i totes. Per tant, només ens queda convidar-vos a que visiteu Almenara. No vos la podeu perdre! Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara