Des de fa pràcticament dos anys, el coronavirus ha transformat les nostres vides per complet. Ens hem acostumat a les mesures sanitàries, a mantindre les distàncies i a reduir el nombre de persones amb qui tenim contacte. Però el que no ha aconseguit canviar aquest maleït virus és la gran dificultat que tenim per a conciliar el treball amb la vida familiar. I és que des que vam tornar a la nova normalitat les famílies amb fills i filles menors ens enfrontem cada dos per tres al repte d’haver de complir amb el treball al mateix temps que tenim cura dels infants confinats.

Aquelles que teniu fills sabeu ben bé de què parle. Quan confinen una classe per casos positius comença el malson per a les famílies on ambdos membres treballen i han de buscar la manera que els seus fills i filles estiguen atesos. En el millor dels casos algun dels pares pot teletreballar o algun familiar es pot fer càrrec, però per a algunes famílies això resulta una missió impossible. Moltes dones estan demanant reduccions de jornada o fins i tot deixen la feina ja que els confinaments són tan freqüents que si no tens ningú que et puga ajudar has de faltar al treball.

Una situació insostenible que requereix de mesures urgents. Per això, des de Compromís per Vila-real i també des de Compromís a les Corts demanem al govern de l’estat que atorgue baixes laborals o permisos retribuïts als pares o mares que tenen menors al seu càrrec i que hagen de guardar quarantena a causa de la covid-19. Les nostres criatures no es cuiden soles, necessiten d’un adult que les acompanye, i és obligació dels governants vetlar perquè les famílies puguem atendre els nostres fills i filles sense que les dones perden oportunitats laborals ni poder adquisitiu.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real