Una dosi de realitat

L’avanç en la vacunació ens fa ser optimistes i veure la fi de la pandèmia cada vegada més prop. És una molt bona notícia que els nostres xiquets i les nostres xiquetes estiguen rebent el vaccí i gran part de la població tinga ja fins i tot una dosi de record posada. Tot apunta que anem per bon camí.

Però, per desgràcia, no només ens calen les vacunes que estem rebent. A moltes persones, entre les quals hi ha molts càrrecs públics, els faria falta també rebre una bona dosi de realitat. A totes eixes persones que no veuen o no volen veure tot el que està per fer i només pensen a traure rèdit polític.

En les últimes setmanes hem difós i rebatut amb dades una sèrie de titulars enganyosos per part de l’equip de govern d’Almassora. Entre eixos titulars, n’hi havia que feien referència als pressuposts i d’altres, a la inversió en àrees com l’Ocupació. Com hem explicat, la immensa majoria dels diners destinats que s’hi inverteixen al nostre poble venen sobretot de la Generalitat valenciana, en especial de les conselleries gestionades per Compromís, com és el cas d’Educació, amb la reforma i la construcció de diferents centres.

A pesar dels titulars pagats a colp de propaganda per totes i tots, la realitat és que el govern virat a la dreta d’Almassora segueix donant l’esquena als veïns i les veïnes. No resolen qüestions tan importants com la falta d’habitatge, la necessitat d’actuar en la nostra costa o de disposar d’un especialista en salut mental al nostre poble. Les persones joves segueixen sense tindre un espai en condicions i la gran majoria dels projectes segueixen sense ni començar-se.

Fa pocs dies ens vam reunir amb la diputada a les Corts Mònica Àlvaro i li vam traslladar aquestes i altres inquietuds. S’ha compromés a seguir treballant per aconseguir habitatge i a demanar que l’atenció a la salut mental es faça a Almassora per evitar desplaçaments als nostres veïns i veïnes. El senador de Compromís Carles Mulet preguntarà al Ministeri quan donarà l’autorització necessària per tal que el Port actue en la nostra costa i pal·liar els efectes de la regressió que patim. Són actuacions que, pel bé de totes i tots, no es poden demorar més i no deixem d’insistir-hi per tal que s’executen. Cuidem-nos també exigint les inversions i els projectes que ens corresponen.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora