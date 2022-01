Hay que subir salarios

La inflación se «dispara al 6,5% en 2021», es un titular frecuente que estos días aparece en los medios de comunicación.ace muchos años que la inflación no se descontrolaba así, y esperemos que sea algo transitorio, volviendo a la senda de la contención de gastos durante este año. La dificultad para las familias este nuevo año va a ser una constante, porque la cesta de la compra al igual que las energías (luz, gas, combustible, etc.), no se espera que bajen precios, y esto siempre repercute a los más desfavorecidos, ya que estamos hablando de los productos básicos, solo hace falta ir al supermercado a comprar para ver la diferencia respecto a hace unos meses, porque esto no sube por cambiar de año, la inflación va poco a poco, así no se evidencia tan descaradamente y los ciudadanos no nos damos cuenta de repente, pero ella está ahí, haciendo mella a todos pero en especial a los colectivos más débiles de la sociedad.

La pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer los poderes gubernamentales, económicos y sociales? Los sociales nos queda lo de siempre, pedir aumentos salariales, cuanto menos para igualar la inflación que nos dicen y que nos tenemos que creer, a continuación tendremos las respuestas de siempre, «entraremos en una espiral inflacionaria», «no podemos cargar a los productos estás subidas», «entraremos en pérdidas de ventas», etc. Por nuestra parte, tenemos la razón para exigir incrementar los salarios, más contundente: «no estamos dispuestos a seguir perdiendo poder adquisitivo durante mas tiempo». Ya lo hemos hecho, desde que el PP implantó su Reforma Laboral del 2012 (afortunadamente modificada recientemente, aunque no del todo). Estos días leí que la mayor cadena de supermercados de este país va a subir a sus trabajadores el IPC, hay algunos que dan los primeros pasos para reconocer las pérdidas que representan para los trabajadores y trabajadoras, y por ende la responsabilidad social que comporta estar en los escalones superiores de la sociedad y que a veces solo unos pocos son capaces de asumirla. Supongo que habrá más empresas que lo van hacer y que no han salido en los medios, por que las hay, seguro. Somos conscientes de que esta situación también ha afectado a las empresas, pero el impacto directo ha sido sobre el ciudadano de a pie, con la luz, el gas, cuando pone gasolina para ir a trabajar, cuando se hace la compra… No estamos hablando de viajes, vacaciones, ni ningún tipo de lujo, sino de lo imprescindible, y en muchos casos, hoy en día existen trabajadores y trabajadoras que no llegan a final de mes, el famoso trabajador pobre. Este año se van a negociar muchos convenios y veremos el pulso que tenemos todos, convenios que cada vez son más difíciles de negociar. También veremos las diferentes opiniones sobre la macroeconomía para evitar pagar tan solo lo que dicen que ha subido la vida, el famoso 6,5% de IPC, que todos ponemos en duda porque creemos que es más. Ahora imaginemos todos que la parte social vamos a pedir más que el IPC, que es lo lógico ya que todos queremos mejorar los salarios, como también las empresas quieren mejorar los resultados de sus cuentas. Ya veo los titulares, y las declaraciones, seguramente muchos estaréis de acuerdo conmigo. El problema va a estar como siempre, da igual el 6,5% de IPC que cuando estaba en el 1%, vamos a tener que fajarnos y echar hacia adelante todos y todas, porque siempre ha sido así, sin presión nadie nos va a dar nada, lo tenemos que ganar en el terreno del juego de la negociación, y se prevé dura, nunca fue fácil conseguir buenos acuerdos así que esto no debe desanimarnos, todo lo contrario, hay que ir a negociar para mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios, es nuestro derecho y nuestra obligación. *Secretario General UGT FICA Comarques de Castelló