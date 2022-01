Vinc ací a documentar un miracle de centenars de curacions miraculoses!». Així iniciava la seua intervenció en Corts el 5 de juliol de 2014 Mónica Oltra, per explicar el que era inexplicable: com el PP havia reduït d’un dia per a altre, el grau de dependència de milers de persones, i així reduïa el nombre de persones del sistema de dependència. Te’n vas a dormir amb els teus drets reconeguts, i al dia següent ja no eres depenent! Heus ací el miracle valencià.

Les retallades del PP dinamitaren els Serveis Socials, ja insuficients. Quedaren desemparats els més vulnerables, les persones depenents. Un any després de la denúncia, arribava el canvi polític i Oltra entrava al Govern com a vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l’objectiu de canviar aquest model obsolet i desballestat: Llei de Serveis Socials Inclusius; Renta Valenciana d’Inclusió; desbloqueig de la dependència... El fet que Mónica Oltra ha capgirat les polítiques socials del nostre País, és indiscutible. Els informes d’entitats socials com la Asociación Estatal de Directoras de Servicios Sociales ho avalen i les xifres ho corroboren: només en dependència, en Castelló, s’ha passat de 5.178 sol·licituds en espera a només 1.245. Quatre vegades menys! Els castellonencs beneficiaris d’aquest dret, són tres vegades més!: de 4.600 a 13.000. El valencià va ser l’any passat el territori de l’Estat on més van augmentar els beneficiaris, un 15% més. Lamentablement, aquest fet indiscutible de situar les persones vulnerables al centre de les seues polítiques i capgirar els serveis socials d’aquesta forma tan exitosa, han convertit Oltra en víctima dels atacs de l’oposició. L’última, mesquina i inhumana. Amb la col·laboració de Pablo Casado, es menteix flagrantment, culpant a Oltra i als educadors de Serveis Socials de desenes d’abusos sexuals a menors tutelats. És repugnant i per a fer-se-ho mirar! Jo al teu costat, Mónica Oltra! *Diputada de Compromís a Les Corts