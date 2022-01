Nuclear sí. Gracias

Hace unas semanas tuve la oportunidad (y el honor, por supuesto) de participar en nombre de mi partido en un encuentro en el Senado con senadores franceses sobre transición energética. Tanto la delegación francesa como la española éramos de distintos partidos. Pues bien, la sensación cuando volvía hacia casa ese día era de envidia. Sí. Envidia. Los franceses, de izquierdas y derechas, tenían claro que la energía nuclear es una alternativa verde para generar electricidad sin emitir gases de efecto invernadero, es decir, sin afectar al cambio climático. En cambio los españoles escenificamos una diferencia de base: socialistas y asociados se cansaron de decir que la energía nuclear en España es una tecnología a eliminar. En cambio nosotros, los populares tuvimos que decir que estábamos en total desacuerdo con ellos.

Porque en estos momentos, tal y como ha dicho ya muchas veces Pablo Casado, renunciar a la energía nuclear es aumentar la dependencia española del exterior, es alejarnos de los objetivos de reducción de emisiones. Y, por tanto, de la lucha contra los efectos del cambio climático en la que España está desde que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso que estuviera. Y, por supuesto, también nos aleja de la posibilidad de tener energía sostenible y barata.

Porque la energía nuclear no genera emisiones. Es neutra climáticamente. Y además garantiza una cobertura perfecta a las energías renovables, que sin duda, son la principal opción. Pero no hace falta estudiar mucho para saber que cuando no hay viento no se genera energía eólica y cuando no hay sol, no la hay fotovoltaica. Y se sigue necesitando.

Negarse, como hace Pedro Sánchez, a la posibilidad de mantener la energía nuclear mientras el mundo no sea capaz de abastecerse sólo de energía de renovables es, si se me permite la expresión, muy carca. Es anclarse en postulados del siglo pasado, cuando el calentamiento global y el cambio climático no era un riesgo real y conocido como ahora. Y también es poner a la economía española en muy peores condiciones a las que tendrán estadounidenses o franceses, por ejemplo.

Dentro de unos años lo notaremos, si no se rectifica. O si no se cambia de gobierno en España cuanto antes, que es lo que yo espero que pase.

*Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado