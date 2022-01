Surfeando la pandemia

Como un déjà vu, el Botànic vuelve a cometer los mismos errores en la gestión de la pandemia. Estamos ante una sexta ola y el Gobierno sigue sin aprender de los errores del pasado. La imagen de estos días es la de centros de salud colapsados por números de infectados, aumentos de ingresos en UCI, operaciones quirúrgicas suspendidas, aumento de las listas de espera y sanitarios agotados por la elevada cantidad de pacientes que tienen que atender. Pero lejos de disminuir la presión asistencial y dotar de más recursos a la sanidad, el Gobierno se dedica a crear leyes para prohibir y sancionar en el caso de no solicitar el pasaporte covid.

Un pasaporte que ha generado mucha polémica, aunque desde mi punto de vista, contribuye a sensibilizar a la gente indecisa o despistada sobre la importancia de estar vacunado, aunque sea por poder ir a tomar un café con un colega. Este pasaporte no soluciona el problema de la pandemia, es más, genera el agravante de convertir a los trabajadores del sector de la hostelería, entre otros, en policías inspeccionando quién está vacunado y quién no, pudiendo ocasionar conflictos con los clientes. Por otro lado, este certificado podría generar la falsa seguridad de creer que no infectan ni se infectan por estar vacunados, y se descuidan en el uso de la mascarilla.

La verdadera prevención empieza reforzando la Atención Primaria, ofreciendo test de antígenos gratuitos, realizando un diagnóstico eficaz con una PCR de comprobación y cuidando a nuestro personal, que ya está bastante quemado por la presión. Es más, algunos en redes sociales se plantean dejar su trabajo que es tan vocacional.

El Gobierno debería dejar de criminalizar a estos sectores y empezar a asumir su responsabilidad adoptando medidas de contención y obviar estas sanciones a unos sectores que han sufrido tanto durante la pandemia por la mala gestión del Gobierno.

*Diputada de Ciudadanos