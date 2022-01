Un pressupost per a la igualtat i la cultura

Castelló ja té pressupost per a l’any 2022, full de ruta per al desenvolupament de les polítiques que Compromís, considerem imprescindibles per a millorar la vida de les persones de la nostra ciutat. Pensat i dissenyat per ser motor de recuperació econòmica, social i ambiental.

I és que en un moment com l’actual, marcat per una pandèmia, que ha fet més complexa la vida corrent de la ciutadania, el pressupost municipal és l’eina política fonamental per ser, amb mirada ecofeminista, motor econòmic i garantia de cobertura social. És l’eina que farà que Castelló siga una ciutat de drets i d’oportunitats, i per a aconseguir-ho cal invertir també en cultura, qualitat democràtica i, per suposat, en igualtat.

La igualtat real

Sense igualtat real no hi ha democràcia, per això continuarem apostant per incloure la perspectiva de gènere en cada acció concreta de l’Ajuntament, apostant per la formació en igualtat en tots els centres d’educació, per la prevenció de la violència de gènere amb campanyes comunitàries, educació social i l’atenció personalitzada. Seguirem apostant per l’atenció psicològica a les dones que ho precisen, per la redacció d’itineraris personalitzats que les ajuden a eixir d’una situació de vulnerabilitat, per la informació, la prevenció, la detecció i la protecció de les dones víctimes del masclisme. També assolint totes les mesures del Pla Municipal LGTBI+ per a que Castelló siga un municipi divers, respectuós i lliure de LGTBIfòbia. Una ciutat que camina cap a la igualtat real entre dones i homes amb més de mig milió d’euros d’inversió en polítiques d’igualtat.

I seguirem amb el Pla de recuperació de la Cultura, un sector pel qual treballem per la seua recuperació. Continuarem amb el suport a totes elles, amb subvencions i contractacions, comptant primer sempre amb el talent castellonenc i fomentant la creació de nous públics. Més de 2 milions d’euros per a cultura, per a fomentar el valor econòmic i social que té. Perquè la cultura és pilar bàsic d’una societat crítica i més democràtica.

Regidora de Cultura, Feminisme i LGTBI a l’Ajuntament de Castelló