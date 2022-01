The Vinaròs Show

Hace justo un año, el excelente portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vinaròs, Emmanuel Herrera, publicó un artículo en el que denunciaba que los plenos en el el consistorio vinarocense se habían convertido... en un circo. Un bochornoso espectáculo de insultos, amenazas y desplantes, más propio de los gladiadores de un coliseo romano, que de representantes democráticos. Como el paso del tiempo, además de inexorable, pone a cada uno en su sitio, la denuncia de nuestro concejal dejó de ser profética para convertirse en una triste realidad. Eso sí, Herrera se quedó corto en el nivel de esperpento que iba a alcanzar ese circo.

Lo peor de todo no ha sido el regalo de la ya famosa cabeza de cordero. No, eso ha sido solo el aperitivo de lo que iba a venir. En menos de 24 horas dimisión del concejal, reprobación al alcalde, cese de la concejal atacada y ruptura del equipo de gobierno. Insuperable. ¿Alguien da más? Un show que ya hubiesen firmado para una de sus películas los Hermanos Marx o el mismísimo Valle Inclán. Y, por si esto fuera poco, con el estruendoso silencio del PSPV en la Generalitat o en la Diputación. Mudos ante un maltrato de manual contra una mujer. Un doloroso mutismo del que no seremos nunca cómplices.

Se han vuelto a quedar mudos

En mi intervención en el último pleno provincial le pregunté por ese silencio al presidente y a la vicepresidenta y responsable de Igualdad, Patricia Puerta. Respuesta: silencio. Una vez más queda demostrado que el interés del partido socialista en los temas de género es inversamente proporcional a los votos que les reportan. Me imagino qué hubiesen dicho y hecho el PSPV si esta barbaridad la llega a hacer un concejal de otro partido político. Manifestaciones, declaraciones institucionales, recogida de firmas…, sin embargo, se han vuelto a quedar mudos. Como con Cuba. Porque la concejal de Podemos sí dijo haberse sentido menospreciada, humillada y ninguneada por su compañero de gobierno. Una vez más, primero somos socialistas y luego lo demás.

Me pregunto ¿de qué sirve tanta exposición en Las Aulas sobre los derechos de la mujer, si cuando se pisotean en Vinaròs nadie hace nada? ¿De qué sirven los minutos de silencio si silenciamos un ataque con sangre y con vísceras? El señor José Chaler ha dimitido, sí, porque dice haber perdido la confianza del alcalde. Sin embargo, afirma que cuenta con el apoyo de su partido. ¿Pueden aclarar qué significa eso? Nosotros lo tenemos claro. Esa cabeza de cordero degollada representa lo que los socialistas son, maestros de la hipocresía, gracias a su doble vara de medir.

Nadie ha cesado al concejal, se ha ido él. Nadie de su partido ha censurado al concejal del PSPV, así lo ha recordado él. Nadie en Diputación o Generalitat ha criticado públicamente su actitud macabra y machista. Por eso el espectáculo, como cantaba Freddie Mercury, va a continuar en Vinaròs. The show must go on...

Diputada provincial de Cs