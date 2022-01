Nou Cartipàs, 21 regidors

Després de la dura situació que hem viscut durant les últimes setmanes, és moment de mirar cap endavant i seguir caminant. Tenim per davant 16 mesos fins al final de la present legislatura, un temps on hem de seguir avançant com ho hem fet des d’un principi.

Encarem el tram final de la legislatura amb una premissa molt clara. El futur de la nostra ciutat no només recau sobre les espatlles de l’equip de govern de Vinaròs, el plenari de l’Ajuntament està compost per 21 regidors de sis partits polítics diferents, tots ells representants dels més de 12.000 vinarossencs que van participar en les passades eleccions del 2019. Aquells que pensen que la responsabilitat recau únicament sobre vuit persones, estan molt equivocats. La responsabilitat de què Vinaròs avance o es quede aturada, per interessos polítics o personals, és global.

Ara és el moment de demostrar qui està al saló de plenaris de l’Ajuntament pel seu sentiment d’estima a Vinaròs, o està pel seu bé propi, del partit o ideològic.

A partir d’ara, s’obri una nova etapa al govern municipal que afrontarem amb molta responsabilitat i amb l’objectiu de continuar amb els projectes previstos per a Vinaròs com el fi de les obres del col·legi Jaume I, el desenvolupament de les inversions de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, Edusi, o la posada en marxa de l’Agenda Urbana entre d’altres. No oblidem que la recuperació econòmica, sanitària i social amb la creació d’ocupació i oportunitats de treball, també és un dels eixos amb què hem d’apuntalar aquest tram final de legislatura.

Deixar de banda els conflictes polítics

Estem cridats a deixar de banda els conflictes polítics i anteposar per sobre de tot, els interessos dels veïns per fer de Vinaròs una ciutat millor. Estem cridats a dialogar, pactar, consensuar i negociar. Un consistori amb tanta varietat en la seua representació política municipal, demana d’aquesta manera de procedir i actuar. Fer tot el contrari, seria inadmissible i incomprensible per la ciutadania vinarossenca.

Ara, toca retratar-se. Aquells que opten per una actitud immobilista, no perjudiquen vuit regidors. Perjudiquen a més de 29.000 vinarossencs.

Ara, més que mai: Vinaròs.

Alcalde de Vinaròs