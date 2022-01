¿Dónde están los Fondos?

Durante el año 2021, en pleno frenesí bajo la frase mágica de la recuperación, el Consell de Puig nos llegó a anunciar 21.000 millones en fondos europeos para la Comunitat Valenciana. Lo cierto es que el tiempo pasa, el dinero no llega y hemos pasado del que nadie se quede atrás, a no saber quién está delante.

El presidente Sánchez y Puig, tanto monta, monta tanto, durante más de un año, y lo que queda, han abobado a la ciudadanía con cifras escalofriantes de millones que, como el bote de un euromillón, debía de venir a España y a nuestra Comunitat. Sin embargo, la tozuda realidad enmienda la plana, una y otra vez, a los políticos socialistas que han hecho del engaño y las falsas promesas la forma de supervivencia en el gobierno. Ni han llegado los millones, ni mucho menos ha tenido el efecto anunciado.

Es cierto que en la lucha por aquello de que nadie se quede atrás, tanto Sánchez como Puig, se han esforzado en seguir enchufando a gente en nuevos cargos y asesores, pero de ahí a que el resto de los mortales se haya visto beneficiado de sus políticas, dista un mundo. El resto de los mortales, mientras Sánchez y Puig, nos dicen que nadie se quede atrás, están pagando más por la luz, por la cesta de la compra, por el combustible, por el gas, por las primas de seguros, y más impuestos. El festival socialista lo pagan todos, aunque son ellos los que no se quedan atrás. No suficiente con eso, ahora viene una nueva subida a las cotizaciones de los autónomos, es cuestión de que todos paguen más, para que ellos vivan mejor.

Pero si 2022 es un año donde todo sube, para que haya más cargos públicos y asesores, en materia de fondos europeos hemos vivido una situación insólita. A la Comunitat Valenciana se le otorgaron 647 millones de fondos europeos para reactivar la economía, compensando en este momento a las empresas que habían pasado una dramática situación en 2021. Con una mano le pretenden dar dinero a las empresas y con otra le cobran más al autónomo, más luz, mas impuestos… es la progresividad socialista. Digo que te doy, pero acabo por cobrarte más.

Nefasto gobierno de Puig

El resultado de esos fondos europeos enviados a la Comunitat, que debían ser gastados antes del 31 de diciembre de 2021, con las reglas de juego que marcaba el gobierno de Sánchez, y aceptadas por Puig, como he señalado antes fue insólito. El gobierno de Puig ha tenido que devolver 335 millones, el 52,2% de lo recibido. Es dramático observar la falta de gestión e ineficacia del Consell de Puig, que frente a una importante cantidad de dinero que viene de Europa, devuelve más de la mitad por no saber gastarlo. El problema es devolverlo, pero el drama es que hay miles de autónomos y pymes que siguen pasándolo mal, y ven cómo el dinero de Europa ha pasado más rápido que el vehículo americano en la película de Berlanga Bienvenido Mr. Marshall. Devolver esos fondos es una clara muestra del nefasto gobierno de Puig, que vende anuncios y no sabe gestionar realidades.

Por tanto, ni los fondos europeos son la salvación, ni el Consell de Puig sabe gestionarlos. La realidad es que el dinero no llega al ciudadano de a pie, a las pymes, a los autónomos… nos venden lluvias de millones que luego de lo que viene aún se devuelve por falta de gestión. Los anuncios de fondos y la gestión de Puig es el gran fracaso político de este nuevo año. Mientras tanto, todos pagaremos más impuestos, más costes sociales, suministros, mientras la recuperación no llegará por la vía de la gestión política de Puig.

Diputado del PPCV en Les Corts