Vinaròs es mucho más. Un municipio emprendedor que siempre ha mirado al futuro respetando su pasado y tradiciones. Una tierra de hombres y mujeres orgullosos de ser castellonenses y valencianos, que siempre ha hecho bandera del trabajo bien hecho. Vinaròs es mucho más que una cabeza de cordero ensangrentada, un macabro amigo invisible y un esperpento de ceses, dimisiones y reprobaciones ante la mirada atónita de sus habitantes.

Cuando hace dos años y medio decidí dar un paso adelante y entrar en el mundo de la política, para representar los intereses del electorado de Ciudadanos, lo hice ilusionado y con el convencimiento de trabajar duro por Vinaròs. Mi hoja de ruta personal no ha variado ni un milímetro, pero si mi tristeza al comprobar la nula ejemplaridad de quienes deberían ser siempre ejemplo de los ciudadanos. Aquellos a los que los habitantes de Vinaròs situaron, con sus votos en las últimas elecciones municipales, en el equipo de gobierno.

Por desgracia el daño ya está hecho. Hemos sido trending topic nacional con una noticia que parece sacada del argumento de películas como El padrino o La escopeta nacional. Una vergüenza que nos perseguirá y que ya forma parte de los episodios más tristes de nuestra democracia provincial. Lo peor de todo es que ni se arrepienten ni piden perdón. A la concejala humillada y a todos los vinarocenses por esta chapuza infinita. A mi modo de ver, es lo menos que deberían hacer.

Por mi parte sí quiero pedir a todos nuestros vecinos que no agachen la cabeza, que no pierdan la ilusión. Seguiremos trabajando duro y hasta el final por mejorar su calidad de vida y solucionar sus problemas. Es para lo que nos eligieron, por eso somos concejales electos. Elegidos por y para servir a los ciudadanos, no para abochornarlos. Algunos lo han olvidado. Ellos no son Vinaròs, Vinaròs es mucho más.

Portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Vinaròs