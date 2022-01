Compromís amb Vinaròs

El nostre sistema democràtic ha canviat substancialment en la darrera dècada. Hem passat, en qüestió d’un parell de legislatures, de majories absolutes acolorides de blau o roig a acords de govern que han permés combinacions ideològiques de tons freds o càlids a tots els nivells institucionals.

La politologia ens anuncia de fa temps que la nova era de la governabilitat només es pot entendre mitjançant els pactes, cosa que significa que les i els representants públics han d’estar, més que mai, a l’altura de les persones a qui han de retre comptes. En el cas de l’Ajuntament de Vinaròs, el nostre veïnat mereix tot el respecte per part de les regidores i regidors, que hem de tenir prou sentit del deure per a donar estabilitat política al municipi en els temps convulsos que corren.

Compromís per Vinaròs hem posat tot de la nostra part per anar més enllà de polèmiques banals i donar continuïtat al govern local. Les persones que decidim formar part d’una corporació municipal hem de tenir la maduresa suficient per no fer de l’Ajuntament un circ.

La nostra intenció ha estat sempre representar-vos com mereixeu i seguir fent de Vinaròs un lloc millor on viure. Aquesta setmana hem inaugurat les noves instal·lacions de l’escola Jaume I junt amb el conseller Vicent Marzà, tot demostrant que la política per a les persones no s’atura en cap moment i que el nostre compromís amb el poble seguix intacte.

Si una pandèmia mundial no ha impedit que aquestes obres hagen vist la llum ni que assumim les nostres tasques al cap de les regidories de Comerç, Festes i Joventut, menys ho farà la torpor de qui no tenia clar el que significava el seu càrrec.

Segona tinent d’alcaldia de Vinaròs