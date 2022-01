La eterna provocación

Querido/a lector/a, he vuelto a escuchar que no hay diferencias entre la derecha y la izquierda política. Incluso he tenido que soportar que mantener el criterio de la diferencia es estar fuera de esta época y mundo.

La cuestión es que, ayer por amistad y ahora y aquí por falta de espacio, no me apetece entrar a fondo en esta eterna provocación. Incluso reconozco que, por desgracia y en demasiadas ocasiones, se diluye la gran importancia que tiene el acuerdo para la sociedad y, unas veces por legítimos principios y otras por egoísmos, se escenifica el desacuerdo como virtud. O si se prefiere, y refiriéndome a España, acepto que si bien es cierto que han existido y existen indiscutibles diferencias, según mi criterio ya no son todas como las de antes.

Digo que nuestra derecha, la que siempre fue poco democrática y liberal y con una historia vinculada a toda clase de autoritarismos, ahora, aunque le cuesta, le duele y mangonea todo lo que sabe y puede, ha aceptado convivir en el marco democrático y constitucional. No obstante, es evidente que la izquierda y la derecha existen y, aunque de forma más sutil, siguen diariamente expresando diferencias de culturas y valores. Realidad que se observa cuando la izquierda reclama la política como poder en defensa de la libertad, pero también de la igualdad y la solidaridad. Mientras tanto y con la misma claridad, la derecha prefiere un mínimo marco de libertades o reglas comunes de juego (faltaría más) y, a partir de ahí, y aun sabiendo que no todos tienen las mismas posibilidades, exige e impone, si puede, que cada uno se las apañe. Lo demuestra el hecho de que en esta delicada situación, el de la crisis sanitaria y económica, su objetivo no es social, no es colaborar por el bien común, es confrontar y dividir por el interés propio, por conseguir lo que le interesa, el poder.

Analista político