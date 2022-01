Perquè un dia de l’educació ambiental?

Aquest dimecres vam celebrar el dia de l’educació ambiental. I sí, hi ha més dies que llonganisses, sense anar més lluny divendres passat era el dia de l’esquirol i el dia de les abraçades, i quan em vaig assabentar, vaig fer el possible, no per fer l’esquirol que no tinc ben clar com ho faria, sinó d’abraçar a la gent que estime, més encara, però aquest no és el tema.

Pot ser vosté pensa, que amb tants dies de el que siga, s’està banalitzant el tema, de fet cada dia, és el dia de més d’una cosa, com déiem abans divendres passat va ser el dia de l’esquirol, dels abraços, però també el dia Europeu de la mediació i el dia dels Mariachis. Pot semblar que s’està abusant, però si pensem que els dies tenen més d’un sant o santa, i aquests són patrons de diferents gremis, no és tant d’estranyar la utilització dels dies de per posar en valor diferents qüestions i també per diferents raons.

I arribats a aquest punt cal saber, que tant l’Ajuntament de Castelló com la Diputació, hem sigut pioners en la instauració de l’educació ambiental a la nostra ciutat i a totes les nostres comarques. Un equip de gent que treballa de manera incansable, de barri a barri, de comerç en comerç, a les escoles, associacions de veïns i veïnes, a les empreses i al carrer. Tot per desenvolupar una feina més que necessària si volem garantir un planeta on viure als nostres fills i filles.

I és que com va dir Nelson Mandela, l’educació és la ferramenta més poderosa que podem utilitzar per canviar el món, i en aquest món hi ha moltes coses que hem de canviar, si no volem patir les conseqüències d’un canvi climàtic que avança a pas ferm.

Canviar el nostre estil de vida

Ja els avise, que la lluita contra el canvi climàtic, per poder portar una vida sostenible, respectuosa amb el nostre entorn, que evite crisis energètiques i econòmiques causades per la sobreexplotació dels recursos que estem fent, passarà no sols per desenvolupar tecnologia i canviar procediments de producció, també passarà per un canvi en el nostre estil de vida. Eixe canvi ha de ser profund, i necessita de temps d’adaptació --temps que no tenim per cert--, i per entendre el perquè i com hem d’actuar ens ajuda l’educació ambiental, és la pedra angular en la transició ecològica cap una economia circular i verda.

I per això, el 26 de gener, a banda de ser el dia internacional dels i les pescadors i pescadores, i el dia internacional de les aduanes, mira quines coses, fins les aduanes tenen el seu dia, volem ficar en valor el treball que fan els educadors i educadores ambientals. Ajudant-nos i guiant-nos en tots aquells xicotets gestos que hem de fer tots per reduir al màxim l’impacte del canvi climàtic. Xicotets gestos nostres, que són imprescindibles i s’han de sumar a decisions i canvis més profunds en la producció industrial. L’eco-disseny, la mobilitat, les infraestructures, l’etiquetatge, la producció agroalimentària i molts altres aspectes de la nostra societat que hem de canviar per poder gaudir del nostre planeta.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i Diputació de Castelló