El Diccionari Normatiu Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ens dona diverses accepcions per a la paraula Reviure. D’elles em quede amb la primera on diu que el significat vol dir «viure de nou, tornar a la vida». Per això a Almenara hem volgut anomenar Reviure a la campanya que estem realitzant per a que els nostres veïns i veïnes utilitzen el centenar de contenidors per a restes orgàniques que acabem de posar als carrers. D’aquesta manera no només complim les normatives vigents, si no que també volem impulsar el reciclatge per a que no només la matèria orgànica si no plàstic, llaunes, cartó, paper, vidre, oli i demés puguen tornar a ser útils i donar-los una nova vida després de la seua utilització.

Dipositant al nou contenidor, el marró, els residus biodegradables que tenim a casa, podem donar-los una nova vida, especialment a través del compostatge, que pot fer que eixes restes tornen a alimentar la terra de manera natural i a més donant més fertilitat al sòl. A més també eliminem rebuig a les plantes de tractament i afavorim el medi ambient. Per això diguem que podem reviure aquestes restes. Gràcies a la separació d’aquestes restes orgàniques dipositant-les en aquestos contenidors marrons podran reviure el 40% del fem que produïm a les nostres cases. Les restes, en unes bosses especials I què podem dipositar en aquestos contenidors marrons? El primer que hem de saber es que les restes s’han de posar en unes bosses especials que són biodegradables i que podem trobar als supermercats. Una vegada tenim aquestes bosses, en elles podrem posar restes de fruita i verdura, carn, peix i altres aliments; escorces d’ous, marisc i fruita seca; fulles, flors, i xicotetes restes vegetals; pòsits de café, bosses d’infusió o taps de suro natural, així com tovallons, mocadors i cartons bruts. O siga, moltes de les restes que tirem en el dia a dia a la nostra casa i que reciclant i dipositant en aquest contenidor, podem donar-los una segona oportunitat, una nova vida. Ara ja tenim els contenidors al carrer, i hem explicat com s’han d’utilitzar en una campanya informativa en diversos llocs de la nostra localitat on a més d’informar hem repartit als nostres veïns i veïnes uns poalets per a que puguen recollir aquestes restes orgàniques, així com també bosses biodegradables. Pròximament farem una altra ronda informativa i també inclourem les noves tecnologies en aquesta campanya de conscienciació per a fer reviure la matèria orgànica. Amb aquestes importants accions, des de l’equip de govern d’Almenara seguim en la nostra línia per a fomentar la sostenibilitat, el reciclatge, estalviar emissions a l’atmosfera i promoure energies netes i alternatives, com les recents plaques solars instal·lades als sostres del col·legi i de l’Escola Infantil Municipal. Ara, és cosa de tots i totes. Fem REVIURE la matèria orgànica! Alcaldessa d’Almenara