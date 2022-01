No a cap guerra

Des de Compromís per Vila-real en l’últim Ple vam presentar una moció contra la nova guerra a la que el Govern socialista ens vol portar. Pensem que si el diàleg i la diplomàcia no han triomfat és perquè no s’ha intentat prou. Vila-real col·labora des de fa anys amb accions en favor de la solidaritat internacional i tenim el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos directes de l’Ajuntament a estos projectes.

Tanmateix, amb els impostos dels veïns de Vila-real enguany el Govern de Podemos i PSOE ha decidit augmentar el pressupost militar en un 7,8%, mentre s’abaixa la inversió en universitats un 6,9%, quasi el mateix percentatge. Segons dades del Ministeri de Defensa encapçalat per la socialista M. Robles, el seu Departament va rebre el 2021 9.411 milions d’euros.

Estos diners no s’invertiran ni en conciliació, ni en igualtat, ni en educació. Per a Vila-real són especialment importants les universitats, ja que l’UJI, la UNED, la UOC o la CEU Cardenal Herrera treballen en projectes a la ciutat. Els valors de Vila-real són pacifistes i solidaris, com demostra la col·laboració històrica de moltes famílies amb associacions que porten anys rebent xiquets ucraïnesos.

L’any 2003 el «No a la guerra» va inundar els carrers de Vila-real i es van produir nombroses manifestacions. Moltes veïnes i veïns van penjar cobertors als seus balcons mostrant el seu rebuig a la violència militar i el bel·licisme del Govern d’Aznar. En aquell moment, el conflicte tenia a veure amb Irak i ara amb Rússia i Ucraïna.

Si bé cal agrair la bona predisposició del Ple a parlar d’aquest afer, ens entristeix que els mateixos socialistes que es van disfressar al 2003 del No a la guerra ara voten en favor de dur el nostre país a una guerra que ningú necessita. Per a nosaltres els valors i les camises no canvien a conveniència i el No a la guerra valia amb Irak i continua vigent en l’actualitat.

Regidor de Compromís per Vila-real