La conciliació i el coronavirus

Segur que molta gent que està llegint aquest article li ha passat. Els seus fills o filles han sigut positius i no han pogut quedar-se a casa a la cura dels mateixos, o que un membre de la parella ha sigut positiu i l’altra ha hagut d’anar a treballar perquè era negatiu. En qualsevol cas, aquesta vegada els avis i avies no són la solució, i per tant, s’ha creat un problema inajornable. I és que després de molts mesos amb la declaració de l’emergència sanitària i de les successives onades, continua pendent una situació que segueix afectant a milers de famílies que es troben desemparades perquè el sistema no contempla el poder quedar-se a casa per tindre cura dels seus fills i filles. Una situació que afecta a progenitors no contagiats, que han de cuidar les seues filles i fills afectats per quarantenes, i que han de recórrer a malabarismes, a demanar dies de vacances.

He de dir que no es parla prou d’aquesta situació que hem viscut molts de nosaltres, i que no salta als mitjans de comunicació i a l’opinió pública quan és un problema que tenim present en moltes cases. Pot ser no interessa als grans titulars, però si a la gent d’a peu. Tot el món coneixem amics, familiars o simplement veïnat que ha viscut aquesta situació a la que no posem solució. Una solució que s’ha demanat per part de Compromís als ministeris competents a establir permisos laborals retribuïts per a les famílies amb alumnat contagiat i traslladar-los una necessitat posada de manifest per la Conselleria d’Educació. I a això li sumem que la reforma laboral a l’estat espanyol la tenim a punt per a votar, i tornem a tirar en falta mesures de conciliació, i de coresponsabilitat, tant patents en l’actualitat.

La comunitat educativa està fent una aposta de conciliació i de treball per mantenir una situació que no deuria ser feina seua. I per això, s’ha flexibilitzat els terminis de molts procediments per a estar al costat del professorat, del qual ens ocupa i preocupa la seua tensió i esgotament emocional, perquè els puguen compaginar de la manera més realista l’educació de l’alumnat. Vam demanar la regulació dels preus dels test d’antígens, i ja és una realitat, però seguim reivindicant que la societat tinga els seus drets en una situació tant difícil com la sanitària. La conciliació en època de covid és més urgent, si cap, que qualsevol altre moment. Reivindiquem i posem solució als problemes que tenim al nostre costat, i així millorarem la vida de les persones.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana