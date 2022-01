Sol dir-se popularment que el temps deixa cada u al seu lloc, sobretot pel que fa a la gestió que els dirigents públics han fet en el seu mandat. En eixe sentit, el posso que regalimen les obres i fets del senyor Aznar no el deixen en molt bon lloc.

Esta setmana han tornat a eixir a la palestra algunes de les seues malifetes, el No a la Guerra, ara referent a la crisi d’Ucraïna però amb el rerefons inoblidable de les fake bombes de destrucció massiva a l’Iraq, excusa mentidera per submergir-nos gratuïtament en un conflicte bèl·lic, i la llei d’immatriculacions del 1998 que va permetre a l’església enregistrar-se milers de propietats mitjançant un senzill tràmit. Sense dubte, un gran negoci per a uns pocs i una desfeta per a la col·lectivitat. Així se les gastava el president del PP.

Aquella pols ha desvetllat estos dies un fangutxal ben gros. Tan gros que s’estima que en 17 anys l’església es va immatricular vora 35.000 béns, des de solars fins a frontons, passant per temples, cases, finques llaurades i d’altres béns immobles que ens puguem imaginar. N’hi ha de tot.

No vaig a entrar, ara, a qüestionar-ne algunes d’elles, com la Mesquita de Còrdova (per cert, restaurada en bona part amb fons públics per a què després la recaptació vaja a una altra butxaca). Però sí que pense que és el moment de preguntar-nos per què, com a mínim, no paguen els mateixos tributs que tu i que jo per les propietats que tenen. Perquè una cosa seria eximir d’impostos els llocs de culte que, fins i tot, es podria entendre. Però no pagar per pisos, jardins, finques o qualsevol altre tipus de propietat més terrenal no només em pareix injust, sinó demagog.

L’ombra de José María Aznar és molt allargada i jo pensava, com molts, que l’actual govern progressista de PSOE i UP solucionaria alguns dels anacronismes vigents i més cridaners. Lamentablement no serà així, almenys en esta legislatura.

Alcalde de Betxí