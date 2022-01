Inseguridad ciudadana

Entre las leyes disparates que prepara el gobierno socialcomunista de Sánchez exigidas por la ultraizquierda podemita y por el resto de partidos Frankenstein, está la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de Marzo de protección de la seguridad ciudadana. Contiene diversas lindezas para obstruir e incluso impedir el trabajo de la policía.

Pretende que se pueda tomar y difundir libremente imágenes de los cuerpos de seguridad. Se restringe la posibilidad de hacer identificaciones por la calle y en comisaría, con un máximo de dos horas y la obligación de devolver al individuo al lugar de su detención, como si fuera un taxi. Ya no será necesario pedir permiso a la autoridad gubernativa, con la excusa de no impedir el derecho de manifestación, que así se convierte en algarada. No se distinguen las manifestaciones pacíficas de las salvajes que con cualquier causa, o solo por caos queman las calles. Las sanciones pecuniarias se vinculan a la capacidad económica, así los insolventes antisistema pueden hacer lo que quieran porque no les sancionan, aunque sean profesionales del desorden.

Se están preparando el terreno para que cuando la derecha gobierne puedan hacer lo que quieran con impunidad. Es lo que llevan anunciando sin ninguna vergüenza y con total desprecio a la democracia, así la barbarie de los alborotadores campará libremente.

Una línea contraria a lo que funciona en cualquier país occidental libre y democrático donde, como es lógico, se reprimen los ataques a la convivencia, al estado y a las fuerzas del orden. Quieren que reine la inseguridad.

Notario y doctor en Derecho