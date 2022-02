Castilla, León y Castellón

Cuesta no frotarse los ojos cuando una ve, sin ningún tipo de rubor, a Pedro Sánchez y Pablo Casado lanzando toda clase de promesas en la campaña electoral de Castilla y León. ¿Pero quién sino ellos han gobernado en esa tierra desde la llegada de la democracia? ¿Cómo pueden prometer luchar contra los problemas endémicos de ese territorio, como la despoblación, si son ellos los que han tenido la posibilidad de erradicarlos y no lo han hecho?

Una vez más, la coherencia la ha vuelto a poner Ciudadanos y nuestra presidenta nacional, Inés Arrimadas, quien ha verbalizado en un mitin en Salamanca lo que muchos pensamos y no vamos a dejar de repetir: «PP y PSOE llevan mucho tiempo mintiendo, pensando en sus partidos y abandonando a la gente». Han perdido toda credibilidad para venir ahora con una subasta de promesas que nadie se cree ya. Su tiempo han tenido para llevarlas a cabo y, por eso, los ciudadanos deberán juzgar su credibilidad en las urnas. Donde habla la democracia y calla el ruido de los cantos de sirena.

Con la cabeza bien alta

No me gusta negar la realidad y todas las encuestas vaticinan un mal resultado para nuestra formación en estos comicios. De nuevo, el trabajo eficaz pero silencioso de cientos de cargos públicos de Ciudadanos parece que no va a tener premio. Es una verdadera lástima para la sana alternancia de los gobiernos en democracia y para la sociedad civil española. Sin embargo, lejos de desmoralizarnos, esos vaticinios deberían servir para seguir con la cabeza bien alta. Hasta el final. Porque es el verdadero legado de nuestra formación, la dignidad frente a todo y frente a todos.

¿Los resultados nacionales o autonómicos condicionan siempre a los municipales? Pues una vez sí y otras vez no. En la provincia de Castellón, Ciudadanos está haciendo un trabajo serio, responsable, y al que las encuestas sí que auguran un buen resultado. Les guste o no al bipartidismo, vamos a ser decisivos para formar gobiernos a lo largo y ancho de la provincia de Castellón. En la capital, Benicàssim, Oropesa, Benicarló, Vinaròs, Almassora...y tantos otros municipios castellonenses. Algunos se han precipitado en enterrarnos y pronto se darán cuenta de su error.

Escribo el final de este artículo mientras Rafa Nadal remonta de forma increíble el partido a Medvedev y se alza con su 21 Grand Slam en Australia. Una vez más, el espíritu del que lucha hasta el final se impone a toda lógica. Es el mismo espíritu con el que me levanto cada mañana y con el que me enfrento a los gigantes bipartidistas. La partida no ha terminado y es peligroso cantar victoria. Castellón no es Castilla-León, aunque se parecen gramaticalmente. Eso sí, Nadal va camino de superar al mismísimo Cid. Pero eso es otra historia.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim