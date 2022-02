Gràcies, Pepe Pascual

Potser algú no entenga que escriga esta setmana unes línies d’homenatge a Pepe Pascual, però m’abellia reconéixer personalment el paper de Pepe Boira a l’agricultura de Castelló ara que fa unes setmanes s’ha retirat després de més de 30 anys de la primera línia de la gestió del Sindicat de Regs i de la Comunitat de Regants de Castelló. Perquè Pepe Pascual és, ho dic amb tota la solemnitat i convicció, un dels grans intel·lectuals orgànics de la ciutat d’este segle i de l’anterior en un sentit gramscià del concepte: una persona capaç de determinar polítiques públiques, d’influir en el pensament col·lectiu i de connectar-se amb un grup social ampli.

Durant esta legislatura he estat en moltes reunions amb Pepe Pascual i durant cada minut he aprés del seu enorme coneixement agrari, tradicional, polític i cultural de Castelló. Coincidint amb la seua etapa al capdavant de la Comunitat de Regants, Pepe Pascual va ser part d’uns governs del Partit Popular que van prendre decisions que estan en les antípodes del meu pensament i de la meua idea de ciutat, però precisament per eixa diferència de militàncies polítiques m’ha sorprés sempre tant les coincidències ideològiques que hem tingut en les preguntes actuals del nostre sistema agrari i sobre molts altres reptes de la ciutat.

Una aposta valenta

Durant esta legislatura també he coincidit de forma lateral amb Pepe Pascual, quan plantejant polítiques de recuperació agrària m’he trobat amb el rècord d’intents, de plantejaments o idees que ja havia formulat ell abans. La setmana passada vam celebrar una Junta General Extraordinària de la Comunitat de Regants de Castelló per abordar el Pla d’Abonat per a l’any 2022, el segon íntegrament orgànic que obri la porta perquè les finques de domini de reg del Sindicat puguen optar a la certificació ecològica. Una aposta valenta impulsada per Pepe, que li ha generat infinitat de crítiques, però que mostra la seua capacitat per entendre el món actual i avançar-se al que està per vindre i una intel·ligència heterodoxa per apostar per l’aliança entre l’agricultura i el medi ambient com a full de ruta de futur.

Quan passen unes setmanes i baixe la incidència d’ómicron l’Ajuntament i el Sindicat rendirem l’homenatge institucional que Pepe Pascual mereix, però vagen per avançat estes línies per agrair-li tot allò après estos anys.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló