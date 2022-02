Memòria albinegra

Una de les frases que sempre m’agrada recordar de l’himne del Castelló és la que fa referència i relaciona les paraules memòria i glòria. En realitat pot interpretar-se de moltes maneres però en el meu imaginari m’agrada explicar que la família albinegra es manté unida en els seus objectius perquè sempre té una mirada respectuosa amb el seu passat. Això és el que la Federació de penyes del club i la Fundació CD Castellón van organitzar dissabte passat quan entre d’altres, van reunir a algunes de les llegendes del club. Mites vius de l’albinegrisme que van glossar pàgines inoblidables de la trajectòria de l’equip de la Plana.

Es tracta d’actes necessaris i amplament justificats perquè no només els protagonistes recorden, sinó que ho fem tots els que estem interessats en una institució que compleix 100 anys enguany. És diu ràpid, però 100 anys no es fan tots els anys. Probablement eixa és la grandesa de l’albinegrisme, el fet d’haver generat una identitat ferma al llarg de la seua història a la ciutat i a les comarques castellonenques.

El Castelló és un fenomen social

Les identitats es mantenen o es reformulen i, per tant, perduren perquè es transmeten per generacions. Poques famílies de la ciutat no coneixen una passatge relacionat amb l’equip albinegre amb un tarannà generacional que recorda el temps passat entre familiars. En aquest sentit, el Castelló és probablement un fenomen social digne de ser reconegut en la història contemporània de la ciutat.

Temps enrere, recordava amb els amics quin partits havien restat en la nostra memòria i curiosament (i no tant) hi havia derrotes doloroses que romanen el nostre ideari col·lectiu. Recordava el darrer descens de primera quan el Castelló va perdre la categoria al camp de l’Oviedo. Era una xiquet però també em va fer evocar la felicitat que suposava anar al camp, veure, xerrar i sobretot il·lusionar-se amb una victòria contundent (que mai arribava) i finalitzar el cap de setmana com calia. El Castelló forma part de l’imaginari col·lectiu de la gent i per això ens deixa un reguitzell d’emocions cada cop que en parlem. Llarga vida a un Castelló de tots i de totes.

Regidor de Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Castelló