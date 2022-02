Sin ambición

Bernat Artola en el Pregó de nuestras fiestas fundacionales dejaba constancia del espíritu de los castellonenses y por tanto de nuestras fiestas «no volem límits estrets d’ambicions massa modestes». Bien haría el PSOE y su alcaldesa Marco en leer el texto que anuncia unas fiestas que ellos han demostrado de sobra no cuidar ni respetar. Cinco han sido los concejales de fiestas en seis años y medio. En ese tiempo, un congreso magdalenero de donde salieron unos acuerdos que menospreció el Partido Socialista hasta el punto de acabar eliminando la Junta de Fiestas, elegida democráticamente, y con ello la autonomía festera. En su lugar una comisión que ha sufrido múltiples cambios hasta parecer un comité socialista. Una clara muestra de la politización que querían ejercer. Por no hablar del control que han establecido con los primeros estatutos de un patronato aprobados por el rodillo del tripartito, sin consenso, el poder por el poder.

Lanzan globos sondas

Con estos mimbres y tras dos años sin fiestas por la pandemia, poco podíamos esperar de este gobierno socialista que no ayudó a los colectivos cuando más lo necesitaban. Lo mínimo es que tuviesen la ambición de que Castellón no sea la hermanita pobre de la Comunitat, también en fiestas. Vemos cómo en septiembre se pudieron hacer Fallas en València y ahora se programan sin restricciones o cómo se celebra el Benidorm Fest sin restricción de aforo, de pie y en espacio cerrado. Mientras, en Castellón, Marco y su equipo hacen dejación de funciones, lanzan globos sondas, dejan la responsabilidad en los colectivos y para evitar trabajar y ganarse sus altos sueldos, anuncian que no licitarán mesones y carpas. Sin la ambición de buscar la formula de equilibrar salud sin renunciar a nuestro mayor atractivo turístico, viendo cómo el resto sí que tiene la voluntad de buscar soluciones mientras ellos viven mejor dejando a la ciudad languidecer.

Secretario general y portavoz del PPCS