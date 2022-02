Con épica y ética

Querido/a lector/a, hay días que, como hoy, no sé de qué escribir. No les miento. Y eso que el mundo está repleto de historias dignas de ser contadas y reflexionadas. Pero hoy, en estos momentos, que son unas horas antes de que lea este pequeño rincón de periódico, le aseguro que aún no sé de qué escribir. Aunque dicho sea de paso porque viene al caso, mi duda o falta de decisión no tiene nada que ver con la indiferencia o la desgana. Es casi al contrario.

Sabía de qué iba a escribir, de Nadal, como todo el mundo. Pero claro, si esto del Abierto de Australia pasó el domingo, es evidente que desde ese momento y más aún durante el lunes y el martes, los actuales medios de comunicación de masas y sus grandes especialistas en deporte, ya han sobado y saturado la noticia hasta el extremo de que, a los otros, tan solo nos queda hacer el ridículo, callar o hablar de otro tema o de lo que pasa en nuestro pueblo porque, de eso, no se ocupan las grandes cadenas. Bueno pues, a pesar de lo dicho, confieso que no me resigno, que no quiero cambiar de asunto y voy a hablar de Nadal. Digo, simplemente, que me llamó profundamente la atención esa frase de: « Este triunfo lo es todo para mí». Pensé, de inmediato, y creo que lo entendí, que han sido muchas las veces que ha tenido puntos, títulos y alguna medalla olímpica, que demuestran que ha sido el número uno del mundo. Pero esta vez, con la conquista de su 21 Grand Slam, se ha convertido en el mejor tenista masculino de toda la historia. Ha cumplido y transformado en realidad, en evidencia indiscutible, el máximo sueño posible de un ser humano en su deporte. Él marca la frontera, en estos momentos, del saber y hacer humano en lo que se refiere al tenis. Pero, además, lo ha hecho con cierta épica y ética, comenzando mal y aceptando el compromiso con su dignidad y el oficio y no rendirse hasta ganar. Analista político