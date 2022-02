Sant Blai Gloriós!

Demà dijous, 3 de febrer, és festa major a Borriana en honor al nostre patró, Sant Blai, en què, històricament, el fervor, la fe i la tradició s’uneixen harmònicament. La devoció de Borriana per Sant Blai metge, bisbe i màrtir es remunta als anys del rei En Jaume, després de conquistar la ciutat en 1233. El mateix rei va ser el promotor de la devoció popular al nostre patró i va ordenar que fora construït un hospital sota l’advocació de Sant Blai al costat de l’ermita del patró, que anteriorment havia sigut mesquita.

Des del 5 de gener de 1854, quan l’Ajuntament va proclamar Sant Blai patró de Borriana, la seua història ha estat lligada al desenvolupament i la vida de la ciutat. Actualment, es manté la processó, en què el fervor de la feligresia es fa evident, i la novena, els gojos al patró, la vigília, el trasllat i la missa Major de la festa.

Enguany, malauradament, a causa de la pandèmia ens quedem sense la majoria dels tradicionals i populars festejos que dinamitzaven la ciutat tot el mes de febrer amb una fusió d’art, teatre, música, tradició i patrimoni.

A poc a poc

Encara que Borriana reprén les festes en honor a Sant Blai, ho fem a poc a poc, amb les activitats festives habituals, però adaptades i segures. Demà, 3 de febrer, tornarem a eixir al carrer per a reviure les festes de Sant Blai, amb una Font del Vi simbòlica, amb la declamació dels versos que Joan Baptista Tejedo, el Bessó, dedicà a Sant Blai i a Borriana, un esmorzar popular adaptat, missa Major, jornades gastronòmiques de la taronja, jocs infantils, focs artificials..., i tot endolcit amb la tradició gastronòmica a les pastisseries de la ciutat dels deliciosos rotllos de Sant Blai.

La resta dels actes hauran d’esperar. Fins a l’abril d’enguany per a gaudir de la festa de les Paelles a la terrassa Payà amb actuacions musicals en directe, i també per a l’Aplec de Gegants i Cabuts a Borriana, dos activitats molt arrelades al municipi per Sant Blai.

Igualment, hauran d’esperar fins al 2023 la tradicional Font del Vi, que fou instaurada en 1854, la processó, un acte religiós molt seguit i multitudinari, alhora que solemne i emotiu, la Trobada de Boixeteres, el Tardeo de Sant Blai a la plaça de la Mercè, la clàssica Cursa de Sant Blai al Pla o la Ruta a cavall amb la concentració de cavalls i carruatges, entre altres activitats festives.

Per tant, enguany, com l’any 2021, serà un any diferent i haurem de celebrar un Sant Blai adaptat i amb responsabilitat, i fent tots els possibles perquè puguem celebrar Sant Blai en 2023 amb tota la programació tradicional. Que Sant Blai sant ditxós o Sant Blai gloriós cura la tos, a Borriana ja ho sabem, i ara aprofitarem la gran capacitat sanativa del nostre patró perquè ens done força, salut i ànims per a superar aquesta crisis sanitària i per això tornem a demanar al metge-sant: «Sant Blai Gloriós cura’ns a tots».

Alcaldessa de Borriana