Vinaròs: més net i eficient

Durant la sessió del plenari ordinari del mes de gener, per part de la corporació municipal, i amb els vots a favor de la majoria dels grups polítics i amb l’abstenció del Partit Popular, vam donar llum verda al nou contracte de neteja viària de la nostra ciutat valorat en 1.121.091 € (IVA exclòs), per un termini de cinc anys. Una prova de què amb consens, entesa i treball en benefici de la ciutat, es poden construir ponts en pro dels nostres veïns.

Pel que fa a la seua aprovació, cal recordar que a la licitació, es van presentar un total de cinc empreses i després de les corresponents valoracions per part dels tècnics municipals va esdevindre adjudicatària l’actual empresa perquè és l’oferta que més bé s’adapta a les necessitats del municipi, a més d’aportar importants millores.

Novetats significatives

Aquest nou contracte contempla novetats significatives pel que respecta a l’ús eficient dels recursos i la transició ecològica necessària que des de l’administració pública hem de portar endavant. Aquestes millores són, per exemple, que el 77% de la flota de vehicles motoritzats és elèctrica, mentre que el 23% restant funcionen accionats per gas natural comprimit. A més, tots els vehicles porten incorporat un sistema GPS fet que permetrà a l’Ajuntament una major supervisió en l’execució correcta del contracte.

Altres millores que cal destacar són, per exemple, l’augment de la freqüència de neteja durant els dies festius, tant en temporada alta com en temporada baixa, a més també d’incrementar de forma considerable la neteja amb aigua al centre urbà, així com a la Costa Nord, Costa Sud i zona de l’ermita; a part, s’incorporar una bossa d’hores de 50.000 €, que permetrà a l’Ajuntament utilitzar el servei segons les necessitats puntuals que puga tindre el municipi. Totes aquestes millores del servei, venen reflectides amb l’increment del personal adscrit al servei, que s’incrementa en 8 treballadors més.

Seguim treballant perquè Vinaròs sigui un poble més net, eficient i respectuós amb el medi ambient.

