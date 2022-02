La apuesta del Ayuntamiento de l’Alcora por ejercer un papel proactivo en el desarrollo industrial de nuestro municipio es clara, firme y sin precedentes. No es una frase que queda bien sobre el papel, es una realidad y a los hechos me remito.

En los últimos años se está realizando una inversión histórica para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras en los polígonos industriales. Sumando las ayudas que hemos obtenido de la Generalitat Valenciana, a través del Ivace, se han llevado a cabo proyectos por valor de más de 1, 2 millones de euros.

Ahora mismo hay una actuación en marcha en el polígono Foies Ferraes y ya estamos trabajando con el objetivo de duplicar en 2022 la inversión respecto al año pasado y presentar más proyectos para conseguir más fondos del Ivace.

Otro de los objetivos en los que seguimos avanzando es en el desbloqueo del PAI Santa como nueva zona de desarrollo industrial. Será el primer PAI industrial de l’Alcora y supondrá la mayor inversión hasta el momento del Ayuntamiento dirigida al crecimiento industrial en nuestra localidad.

Trabajamos en diferentes iniciativas con el objetivo de atraer inversiones y fomentar el empleo.

Esfuerzo inversor de las empresas

Quiero poner en valor, una vez más, el gran esfuerzo inversor que las empresas, principalmente del sector cerámico, están realizando en l’Alcora. Su apuesta por la innovación y el crecimiento es más que notoria y la previsión para 2022 es muy buena, la verdad, pues se van a llevar a cabo actuaciones muy importantes: ampliaciones, mejoras, etc. Aquellos trámites que nos competen como Ayuntamiento se están agilizando al máximo para que estas inversiones puedan materializarse cuanto antes.

Falta mucho por hacer, somos muy conscientes, pero estamos en el camino. Ahora sí, como destaco en el título de este artículo, porque, lamentablemente, la etapa del Partido Popular al frente del Ayuntamiento fue completamente nula en esta materia. Como dice la canción, ni mucho, ni poco…nada de nada.

Cuatro años en blanco es el resultado de la gestión de los que, ahora, encima, nos quieren dar lecciones.

No solo no avanzaron, sino que nos hicieron retroceder al dejar en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, el Plan General de Ordenación Urbana, algo que ahora nos hace ir con retraso, ya que nos ha pillado por medio un cambio de legislación y se han tenido que rehacer muchas cosas que ya estaban finalizadas. Si el PP no lo hubiese parado, el nuevo PGOU de l’Alcora ya estaría aprobado, es así de claro.

Dicen ahora que, en política industrial, l’Alcora necesita el cambio que defiende el Grupo Municipal Popular, ¿se referirán a volver a invertir cero euros y a paralizar el crecimiento industrial de nuestro pueblo? No, gracias.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en Castellón